Las latinas en Estados Unidos se han forjado a pulso una relevancia económica en la última década: contribuyeron con 1,3 billones de dólares al Producto Interno Bruto del país en 2021 frente a los 661.000 millones de dólares que aportaron en 2010, según un nuevo informe. Este salto representa una tasa de crecimiento de casi el triple en comparación con los grupos no hispanos durante el mismo período, detalla el reporte de profesores de la Universidad Luterana de California y de la Universidad de California (UCLA), que financió Bank of America.

La investigación -que recopiló datos económicos y demográficos de agencias federales disponibles públicamente- demuestra que “las latinas son motores de vitalidad económica en Estados Unidos”, dijo este lunes el economista Matthew Fienup, uno de los autores del estudio y CEO del Centro para la Investigación y Prospectiva Económica de la Universidad Luterana de California, en una conferencia por Zoom.

“Las mujeres latinas superan a sus pares étnicos y de género en indicadores económicos clave, incluidos niveles récord de participación en la fuerza laboral, logros educativos y crecimiento de ingresos”, añadió en un comunicado de prensa.

La contribución económica de 1,3 billones de dólares que lograron las latinas es comparable al PIB de todo el estado de Florida, únicamente superado por los de California, Texas y Nueva York, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos.

Fienup destaca que el aumento en la producción económica de las latinas y su crecimiento en la fuerza laboral —nueve veces más rápido que el de grupos no latinos— se traduce en mayores ingresos y movilidad económica.

“Avanzamos en la dirección correcta. Y esa brecha salarial se está reduciendo, a pesar de que las latinas enfrentan ciertas desventajas en comparación con los no latinos en Estados Unidos”, indicó Fienup. También añadió que las latinas avanzan más rápido que otros grupos en cuestiones de inversión para comenzar sus propios negocios y adquisición de vivienda, a pesar de tener menos acceso a capital.