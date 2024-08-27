El candidato opositor venezolano Edmundo González no asistió a la primera citación judicial de la Fiscalía de Venezuela, que lo investiga por varios delitos luego de que disputara los resultados que declararon ganador al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.

Ante su ausencia, la Fiscalía lo volvió a convocar para este martes. Sin embargo, no se espera que González, quien se encuentra en la clandestinidad desde hace tres semanas, acuda a este segundo llamado.

Las autoridades investigan a González por la presunta comisión de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", los cuales pueden llevar a la pena máxima de 30 años de cárcel. A eso se suman acusaciones de “instigación a la desobediencia de las leyes”, “delitos informáticos” y “asociación para delinquir y conspiración”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Maduro ganador de las elecciones de julio, con el 52% de los votos. Un resultado que fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia el jueves, aunque las actas electorales siguen sin hacerse públicas. El CNE señala que no ha podido divulgarlas porque su sistema fue hackeado.

Sin embargo, la oposición ha cuestionado estos resultados y asegura que González ganó con el 67% de los votos, según copias de las actas que divulgó en una página web. El Gobierno ha desestimado esos documentos, que asegura son "forjados".

Además de convalidar los resultados electorales, el Tribunal Supremo de Justicia acusó de "desacato" a González por negarse a ir a las audiencias del proceso.

En respuesta a las citaciones judiciales, González afirmó en su cuenta de X el domingo que "el Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos".

Y añadió que la “solución” está “en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución", en referencia a la convalidación del alto tribunal.