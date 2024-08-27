Mohammad al-Zeineen, camarógrafo de TRT Arabi, resultó herido estelunes en medio de un ataque perpetrado por Israel en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Al-Zeineen sufrió una lesión en el ojo a causa de un trozo de metralla después de que el ejército israelí atacara un automóvil ubicado junto a una tienda de campaña para periodistas. El ataque ocurrió cerca del hospital Nasser en Jan Yunis.

Esta no es la primera vez que las fuerzas israelíes apuntan contra el equipo de TRT Arabi en Gaza. En abril, uno de los periodistas de la cadena, Sami Shehadeh, sufrió un ataque israelí mientras cubría la masacre en el campo de refugiados de Nuseirat. Sus heridas fueron tan graves que llevaron a la amputación de su pierna derecha.

Türkiye: El ataque es un “intento por ocultar la verdad"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó el ataque contra periodistas de TRT Arabi y lo calificó como "un esfuerzo del sangriento Israel para ocultar la verdad".

El ministerio expresó su solidaridad con los periodistas que denuncian la opresión de Israel y desea una pronta recuperación del personal herido.