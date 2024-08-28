El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marcó este martes una dura distancia con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, dos de sus principales socios comerciales, al anunciar una “pausa” en sus relaciones. ¿La razón? Las críticas que diplomáticos de estos países hicieron al polémico proyecto de reforma judicial que se discute en el Congreso mexicano, al calificarlo de “riesgo” democrático.

Durante su habitual conferencia matutina, López Obrador anunció que “hay pausa” en su vínculo con las embajadas, aunque aclaró que esto no se extiende a sus relaciones con los países como tal. El mandatario no dio más detalles sobre lo que esta medida significaría específicamente.

Ahora bien, sí señaló que se mantendrá hasta que las embajadas no cambien su postura: “Mientras eso no se resuelva y sigan con esa política, habrá una pausa”. “Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es un asunto trivial porque no les vamos a dar consejos de nada, a decirles qué está bien y qué está mal. Entonces, queremos que sean respetuosos”, insistió.

La reforma, impulsada por López Obrador en sus últimas semanas en el cargo, busca que los magistrados de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. A última hora de este lunes, un comité de la cámara baja del Congreso aprobó la propuesta, allanando el camino para que tenga luz verde cuando la nueva legislatura recién electa asuma los escaños en septiembre.

Sin embargo, el proyecto de ley ha desatado protestas y manifestaciones en el país, así como amplias críticas de inversores e instituciones financieras.

¿Qué dijeron los embajadores de EE.UU. y Canadá?

La semana pasada, el embajador de EE.UU. Ken Salazar calificó la propuesta como un "riesgo" para la democracia de México que pondría en peligro su relación comercial con Estados Unidos.

Luego de que López Obrador arremetiera contra el embajador, diciendo que violó la soberanía mexicana, Salazar le bajó el tono desde entonces: escribió en X que estaba abierto a un diálogo.

El presidente mexicano también dijo durante su conferencia de prensa que creía que los fuertes comentarios no eran de Salazar, sino del Departamento de Estado de EE.UU.

"No le vamos a decir (a Salazar) que se vaya del país", dijo, "espero que prometan ser respetuosos con la independencia de México, con la soberanía de nuestro país”, insistió.

Y añadió con picardía: "Vamos a tomarnos nuestro tiempo", lo que generó risas entre algunos periodistas. López Obrador también acusó a Canadá de interferir en un asunto interno por expresar aprensión sobre la propuesta.

Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, señaló que los inversionistas canadienses habían expresado sus preocupaciones por la reforma, que consideraban problemática para las inversiones en el país.

Este lunes, la Cámara de Comercio Estadounidense en México (AmCham) y la Cámara de Comercio Canadiense en México (CanCham) -que defienden los intereses comercials de estos países- emitieron comunicados por aparte en los que destacaron que la reforma crea un clima de incertidumbre y desconfianza para los inversionistas.