Los colonos israelíes ilegales mataron a tiros a un palestino e hirieron a otros tres en Belén, en la Cisjordania ocupada, mientras que otros cinco perdieron la vida en un ataque aéreo de Israel contra el campo de refugiados de Nur Shams, cerca de la ciudad de Tulkarem, en ataques consecutivos este lunes, informó el Ministerio de Salud palestino.
Esta reciente escalada se suma a las preocupaciones mundiales por la cada vez más intensa violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en el territorio ocupado de Cisjordania.
El Ejército de Israel dijo que su avión atacó un "centro de operaciones" en el campo de Nur Shams y que, además, había tropas bloqueando rutas y realizando registros en la Cisjordania ocupada. Desde octubre del año pasado, los colonos israelíes han ejecutado casi 1.300 ataques contra los palestinos.
Los palestinos acusan con frecuencia a las fuerzas de seguridad israelíes de no hacer nada y permitir que grupos de colonos violentos ataquen sus casas y aldeas.
Estados Unidos y varios países europeos han impuesto sanciones a los colonos violentos y han pedido reiteradamente a Israel que tome mayores acciones para frenar los ataques. Pero eso no ha disuadido a los colonos ilegales de agredir a los palestinos.
Miles de palestinos han sido arrestados en incursiones militares desde octubre del año pasado, y al menos 637 han sido asesinados, muchos de ellos jóvenes que lanzaban piedras o civiles no involucrados, según el Ministerio de Salud local.
Al menos 30 israelíes también han sido asesinados en la Jerusalén Este ocupada y Cisjordania en el mismo período, según las autoridades israelíes. En paralelo a la escalada de ataques de colonos, el ejército de Tel Aviv ha intensificado sus ataques en este territorio, y el mes pasado las Naciones Unidas dijeron que habían registrado 28 ataques aéreos israelíes desde el 7 de octubre de 2023.
En su brutal ofensiva de más de 10 meses, Israel ha tratado de intensificar el conflicto ampliando el área de sus operaciones. Recientemente mató a un alto comandante de Fatah, Khalil al Maqdah, en un ataque aéreo en la ciudad costera de Sidón, en el sur del Líbano.
A lo que se suma que el mes pasado, Israel mató a Ismail Haniyeh, líder político de Hamás e importante negociador en las conversaciones de alto el fuego, cuando se encontraba en la capital de Irán, Teherán. Si bien Israel se ha negado a hacer comentarios sobre el asesinato de Haniyeh, inmediatamente después del ataque informó a los funcionarios estadounidenses que era responsable, de acuerdo a un reporte del diario The Washington Post.