Jamenei abre la puerta a negociar con EE.UU. sobre programa nuclear de Irán
El líder supremo de Irán planteó la posibilidad de dialogar con Washington sobre el programa nuclear, aunque advirtió al gobierno de Pezeshkian no confiar en EE.UU. en medio de tensiones regionales.
Foto: Los comentarios de Jamenei son similares a los que se hicieron en el momento del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales en 2015. Foto: Oficina del Líder Supremo de Irán. AP / AP
Por Redacción
28 de agosto de 2024

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, abrió la puerta a nuevas negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de su país, que avanza rápidamente. En ese sentido, le dijo al Gobierno que "no hay barreras" para dialogar con su "enemigo".

Las declaraciones de Jamenei este martes establecieron límites claros para cualquier posible conversación bajo el Gobierno del presidente Masoud Pezeshkian. De hecho, el líder supremo renovó sus advertencias de que no se debe confiar en Washington.

Pero sus comentarios se asemejan a los que se hicieron durante el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias occidentales, que redujo considerablemente el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Sin embargo, no está claro cuánto margen de maniobra tendrá Pezeshkian, en especial porque las tensiones permanecen en un punto álgido en todo Oriente Medio debido a la ofensiva de Israel en Gaza y mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones presidenciales en noviembre.

“No tenemos por qué depositar nuestras esperanzas en el enemigo. No debemos esperar la aprobación de los enemigos para llevar a cabo nuestros planes”, afirmó Jamenei en un video difundido por la televisión estatal.

“No es contradictorio enfrentarse al mismo enemigo en algunos lugares, no hay barreras”, añadió.

Jamenei, de 85 años, ha instado ocasionalmente entablar conversaciones con Washington, pero también ha rechazado el diálogo, como ocurrió en 2018 después de que el entonces presidente Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Jamenei.

En los últimos años se han desarrollado diálogos indirectos entre Irán y Estados Unidos mediadas por Omán y Qatar, dos de los interlocutores de Estados Unidos en Oriente Medio en lo que respecta a Irán.

Desde el fracaso del acuerdo, Irán dejó de atender los límites que el acuerdo imponía a su programa y continuó enriqueciendo uranio hasta un 60%, acercándose a los niveles para uso armamentístico del 90%.

Tras la retirada unilateral de EE.UU., las cámaras de vigilancia instaladas por el Organismo Internacional de Energía Atómica fueron desmanteladas, e Irán prohibió el acceso a algunos de los inspectores más experimentados del organismo con sede en Viena.

También, las autoridades iraníes amanezaron cada vez más con que podrían intentar fabricar armas atómicas.

RelacionadoEl golpe de la CIA contra Mossadegh en Irán, germen de enemistad con EE.UU.

Tensiones regionales

Mientras tanto, las tensiones entre Irán e Israel han alcanzado un nuevo nivel por la ofensiva de Tel Aviv en Gaza. Teherán lanzó un ataque con drones y misiles contra Israel en abril, después de años de guerra indirecta entre los dos países que llegó a su clímax con el aparente ataque israelí a un edificio consular iraní en Siria, en el que murieron dos generales y otras personas.

El asesinato en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, también llevó a Irán a amenazar con tomar represalias contra Israel.

Pezeshkian, un exlegislador que ganó la presidencia después de que un accidente de helicóptero en mayo matara al entonces presidente Ebrahim Raisi, hizo campaña en parte con la promesa de volver a involucrar a Occidente en las negociaciones.

En la misma línea, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, estuvo muy involucrado en las negociaciones del acuerdo de 2015.

FUENTE:TRT World
