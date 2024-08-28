¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!

—Nemesio García Naranjo.

El fenómeno del nearshoring, también conocido como relocalización, ha sido un tema de gran interés para la economía mexicana en los últimos años.

Esta estrategia de reubicación de las líneas de producción en países cercanos a los mercados principales ha sido impulsada por la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales, las tensiones geopolíticas y la volatilidad económica internacional.

En este contexto, México ha emergido como un actor clave.

Su proximidad geográfica con Estados Unidos y la integración vertical de las dos economías –consagrada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)– hacen del país un destino atractivo para las empresas que buscan reducir costos y mejorar su resiliencia en un entorno cambiante.

Si bien hay condiciones que detonaron el nearshoring en México —la firma del T-MEC en 2018, el repunte en las tarifas del transporte tras la pandemia del covid-19 y la crisis de las cadenas de suministro globales— hay otros factores como la guerra comercial de Estados Unidos y China, los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente y el aumento en los costos de producción en Asia que continuarán reforzando la ventaja geoestratégica de México en el corto o mediano plazo.

El nearshoring tiene el potencial de reconfigurar las cadenas logísticas en México y de funcionar como un catalizador para el crecimiento económico del país.

Sin embargo, una serie de desafíos tanto internos como externos podrían impedir que México aproveche esta oportunidad al máximo.

Un ecosistema óptimo para ser una potencia exportadora

Entre las principales ventajas que ofrece México para la relocalización de cadenas logísticas se encuentran su cercanía geográfica con el mercado estadounidense, disponibilidad de mano de obra cualificada y relativamente barata y acuerdos comerciales con más de 50 países, incluido el T-MEC.

México cuenta además con infraestructura y una cultura laboral similares a las de Estados Unidos, lo que facilita la integración de operaciones y la comunicación con clientes y proveedores.

En el corto plazo, el efecto positivo de la relocalización en la economía mexicana, desde el punto de vista de las cuentas externas se puede entender en dos vertientes: en un mayor número de exportaciones y, por tanto, aprovechamiento más intensivo de la capacidad productiva de México, por un lado, y por el otro en la atracción de más inversión extranjera directa (IED).

En cuanto a las exportaciones, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos desde la segunda mitad del 2023, desplazando a China, que ostentó ese título por más de 20 años.

Según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, las exportaciones de México a Estados Unidos sumaron alrededor de 475.600 millones de dólares el año pasado, un aumento del 5% respecto al año anterior. China, por su parte, vendió unos 427.200 millones de dólares en mercancías a Estados Unidos en 2023, un 20% menor que el año anterior.

En términos de inversión extranjera directa ligada al nearshoring, México ha experimentado un crecimiento significativo. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que la IED vinculada al nearshoring—aquella destinada a 57 actividades industriales integradas en las cadenas de producción globales o con potencial de integrarse en un futuro—fue de 15.000 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2023, un crecimiento del 47% respecto al mismo periodo del año anterior.

Para poner esta cifra en contexto, el total de IED en 2023 fue de poco más de 36.000 millones de dólares, cifra 27% superior al monto reportado al cierre de 2022, según datos de la Secretaría de Economía de México.