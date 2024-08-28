El presidente de España, Pedro Sánchez, empezó una gira por África Occidental para abordar el creciente flujo migratorio a su país, según informaron el martes medios locales.

La primera parada fue Mauritania, desde donde suele salir una importante cantidad de barcos de inmigrantes hacia España.

El mandatario español fue recibido en Nuakchott por el presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani este miércoles. Y los dos países lograron un acuerdo para colaborar en la gestión de flujos migratorios.

En una declaración conjunta, se comprometieron a "trabajar para promover una migración segura, ordenada y regular" y garantizar "un trato justo y humano a los migrantes".

También firmaron un memorándum de entendimiento para implementar "un proyecto piloto para seleccionar trabajadores mauritanos en su país de origen" para trabajar en España, según un documento al que tuvo acceso la agencia AFP y en el que no se especifica la cifra.

Un aumento del 66%

Las llegadas de migrantes a España en el primer semestre de 2024 aumentaron un 66%, según informó la televisión pública española.

Además, la ruta migratoria de África Occidental ha experimentado un aumento del 154% este año, según datos de la agencia de fronteras de la Unión Europea Frontex.

La oleada ha puesto a prueba los recursos del archipiélago español. Las autoridades locales han afirmado que podrían tener que alojar a las personas migrantes en campamentos militares o incluso en tiendas de campaña ante el previsible aumento de llegadas debido a las condiciones más tranquilas en el océano Atlántico.

Las autoridades españolas temen que hasta 150.000 personas migrantes más procedentes de África se dispongan a realizar la peligrosa travesía en los próximos meses.

Sánchez también visitará Gambia el miércoles. Esta es la primera vez que un presidente del Gobierno español llega a este país.

La tercera parada de la gira será Senegal, donde Sánchez se reunirá con el primer ministro y el presidente del país, así como con empresarios españoles presentes en el país.