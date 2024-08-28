El presidente de España, Pedro Sánchez, empezó una gira por África Occidental para abordar el creciente flujo migratorio a su país, según informaron el martes medios locales.
La primera parada fue Mauritania, desde donde suele salir una importante cantidad de barcos de inmigrantes hacia España.
El mandatario español fue recibido en Nuakchott por el presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani este miércoles. Y los dos países lograron un acuerdo para colaborar en la gestión de flujos migratorios.
En una declaración conjunta, se comprometieron a "trabajar para promover una migración segura, ordenada y regular" y garantizar "un trato justo y humano a los migrantes".
También firmaron un memorándum de entendimiento para implementar "un proyecto piloto para seleccionar trabajadores mauritanos en su país de origen" para trabajar en España, según un documento al que tuvo acceso la agencia AFP y en el que no se especifica la cifra.
Un aumento del 66%
Las llegadas de migrantes a España en el primer semestre de 2024 aumentaron un 66%, según informó la televisión pública española.
Además, la ruta migratoria de África Occidental ha experimentado un aumento del 154% este año, según datos de la agencia de fronteras de la Unión Europea Frontex.
La oleada ha puesto a prueba los recursos del archipiélago español. Las autoridades locales han afirmado que podrían tener que alojar a las personas migrantes en campamentos militares o incluso en tiendas de campaña ante el previsible aumento de llegadas debido a las condiciones más tranquilas en el océano Atlántico.
Las autoridades españolas temen que hasta 150.000 personas migrantes más procedentes de África se dispongan a realizar la peligrosa travesía en los próximos meses.
Sánchez también visitará Gambia el miércoles. Esta es la primera vez que un presidente del Gobierno español llega a este país.
La tercera parada de la gira será Senegal, donde Sánchez se reunirá con el primer ministro y el presidente del país, así como con empresarios españoles presentes en el país.
Crisis en el Sahel
Según datos de Frontex, casi la mitad de los recién llegados son malienses, obligados a abandonar su país por un conflicto y una profunda crisis económica.
Sánchez se está centrando en reforzar las relaciones con Mauritania, Senegal y Gambia, principales puntos de partida de las embarcaciones. Los dos primeros comparten fronteras terrestres con Mali.
La policía española lleva mucho tiempo operando en África Occidental para reforzar el control fronterizo como parte de la estrategia de Madrid de dar ayuda financiera y de seguridad a los puntos de salida de las embarcaciones de personas migrantes.
España también planea volver a Mali tras el cierre de la misión militar de la UE allí el pasado mes de mayo. Mientras Francia abogaba por el cese de la misión, España mantiene conversaciones con Bamako sobre ayuda militar bilateral, según un alto militar español.
El drama migratorio
Los tres países, en la costa atlántica del continente, son el punto de partida de miles de africanos que intentan llegar a Europa cruzando el mar, principalmente a través del archipiélago español de las Canarias.
Miles de personas han muerto en esta travesía en los últimos años.
Según una fuente de la presidencia española, Mauritania acoge actualmente a unos 200.000 refugiados víctimas de la inestabilidad en la región del Sahel.
Hasta el 15 de agosto pasado, un total de 22.304 migrantes llegaron a Canarias frente a 9.864 en el mismo periodo de 2023, lo que equivale a un aumento del 126%. Para el conjunto de España, el alza es del 66%, pasando de 18.745 a 31.155 personas.