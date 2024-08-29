El Ejército de Israel lanzó una gran operación militar en el norte de la Cisjordania ocupada, la mayor de su tipo en dos décadas, este miércoles. En medio de las advertencias y alarmas internacionales, la ofensiva ya deja al menos 17 personas muertas, según reportó la agencia de noticias palestina Wafa.

Un comunicado de las fuerzas militares israelíes informó este miércoles que la incursión tiene como objetivo contrarrestar lo que llamó "terrorismo" en el norte de la Cisjordania ocupada. La operación, la mayor desde una gran ofensiva en Jenín en 2002, cuenta con dos brigadas del Ejército, helicópteros, drones y excavadoras, reportó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

Fuerzas del ejército israelí atacaron el campo de refugiados de Jenín y acordonaron dos hospitales de la ciudad como parte de la incursión a gran escala, informó la emisora ​​pública israelí KAN.

Por su parte, el periódico Israel Hayom dijo que el ataque, en el que participan el Ejército, la Policía fronteriza y el servicio de seguridad interior Shin Bet, tiene como objetivo frustrar "la amenaza de los dispositivos explosivos improvisados ​​(IED, por sus siglas en inglés)".

Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, dijo el miércoles por la mañana que la ofensiva del ejército incluye la "evacuación temporal de residentes palestinos" de las zonas del norte de la Cisjordania ocupada.

Se encienden las alarmas

Las advertencias de la comunidad internacional por esta incursión masiva no tardaron en llegar. La ONU aseguró que está “muy preocupada” por la “mortal” ofensiva de Israel en ciudades de la Cisjordania ocupada. Y advirtió que los civiles están siendo expuestos a “tácticas de guerra mortales”

"Hemos estado siguiendo los acontecimientos (…) y estamos muy preocupados por lo que estamos viendo", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en una conferencia de prensa.

Citando a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Dujarric añadió que los palestinos están "cada vez más expuestos a tácticas de guerra mortales que parecen exceder los estándares internacionales para el cumplimiento de la ley".

También informó sobre las víctimas que ha dejado la gran incursión: "La mayoría de las personas que murieron fueron víctimas de ataques aéreos, mientras que otras fueron blanco de disparos de francotiradores y otros medios letales. También se ha observado que las excavadoras militares destruyen la infraestructura, causando daños significativos a las carreteras y al equipo eléctrico", añadió.

Dujarric destacó el daño en las instalaciones sanitarias, diciendo: "Las fuerzas israelíes también llevaron a cabo operaciones en las proximidades de cuatro hospitales, dos en Yenín y dos en Tulkarem. Los hospitales han sido rodeados, lo que ha afectado gravemente a todos los movimientos de entrada y salida de esas instalaciones, en especial para los equipos médicos".