Israel ha intensificado sus ataques en la Cisjordania ocupada durante las últimas semanas, mientras su brutal ofensiva en Gaza no da respiro y siguen las conversaciones en Doha para acordar un alto el fuego en el enclave.

El Ejército de Israel mató al menos a 11 palestinos en el norte de la Cisjordania ocupada este miércoles, en el primer día de lo que describió como la "mayor operación militar de su tipo en dos décadas". En la gran incursión participan dos brigadas del ejército, helicópteros, drones y bulldozers.

Las fuerzas israelíes justificaron la operación diciendo que su objetivo es erradicar la nueva actividad de resistencia palestina en el territorio. Sin embargo, muchos criticaron esta explicación y la calificaron de “insuficiente”.

"Israel ahora intenta aprovechar su ofensiva contra Gaza. Su respuesta a la creciente rebelión armada en la Cisjordania (ocupada) es anexar más tierras, expandir los asentamientos y cambiar su relación con Cisjordania por completo", indicó el analista palestino Ramzy Baroud en diálogo con TRT World.

En esta línea aseguró que Israel está decidido a imponer un "asedio en las principales ciudades", especialmente en la parte norte de la Cisjordania ocupada, para realizar arrestos masivos y asesinatos selectivos con la esperanza de restaurar el status quo en el territorio sitiado.

“Una guerra en todo sentido”

Y esas acciones se deben, explica Baroud, a que grupos de resistencia palestinos en Cisjordania ocupada han adoptado "métodos más sofisticados, como dispositivos explosivos", para destruir vehículos militares israelíes en las principales carreteras que conducen a los campamentos (de desplazados) en Jenín y otras zonas. Además, estos métodos no requieren enfrentamiento directo, destacó el analista.

"Esta nueva técnica se utilizó con éxito en Gaza. Por eso, los israelíes están muy preocupados. Consideran que, desde su punto de vista, Cisjordania (ocupada) se está convirtiendo lentamente en otra Gaza", añadió.

Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, instó este miércoles a que el Ejército de su país ejecute en la Cisjordania ocupada el mismo tipo de ataques letales que perpetra contra Gaza. En el enclave sitiado, las fuerzas sionistas han matado a más de 40.500 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde octubre pasado.

"Debemos enfrentar la amenaza de la misma manera que enfrentamos la infraestructura terrorista en Gaza, incluyendo la evacuación temporal de los residentes palestinos y todas las medidas que sean necesarias. Esta es una guerra en todo sentido, y debemos ganarla", sostuvo Katz.

Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza en la guerra árabe-israelí de 1967. Los palestinos reclaman crear un estado independiente que abarque estas tres áreas.