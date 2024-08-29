Israel ha intensificado sus ataques en la Cisjordania ocupada durante las últimas semanas, mientras su brutal ofensiva en Gaza no da respiro y siguen las conversaciones en Doha para acordar un alto el fuego en el enclave.
El Ejército de Israel mató al menos a 11 palestinos en el norte de la Cisjordania ocupada este miércoles, en el primer día de lo que describió como la "mayor operación militar de su tipo en dos décadas". En la gran incursión participan dos brigadas del ejército, helicópteros, drones y bulldozers.
Las fuerzas israelíes justificaron la operación diciendo que su objetivo es erradicar la nueva actividad de resistencia palestina en el territorio. Sin embargo, muchos criticaron esta explicación y la calificaron de “insuficiente”.
"Israel ahora intenta aprovechar su ofensiva contra Gaza. Su respuesta a la creciente rebelión armada en la Cisjordania (ocupada) es anexar más tierras, expandir los asentamientos y cambiar su relación con Cisjordania por completo", indicó el analista palestino Ramzy Baroud en diálogo con TRT World.
En esta línea aseguró que Israel está decidido a imponer un "asedio en las principales ciudades", especialmente en la parte norte de la Cisjordania ocupada, para realizar arrestos masivos y asesinatos selectivos con la esperanza de restaurar el status quo en el territorio sitiado.
“Una guerra en todo sentido”
Y esas acciones se deben, explica Baroud, a que grupos de resistencia palestinos en Cisjordania ocupada han adoptado "métodos más sofisticados, como dispositivos explosivos", para destruir vehículos militares israelíes en las principales carreteras que conducen a los campamentos (de desplazados) en Jenín y otras zonas. Además, estos métodos no requieren enfrentamiento directo, destacó el analista.
"Esta nueva técnica se utilizó con éxito en Gaza. Por eso, los israelíes están muy preocupados. Consideran que, desde su punto de vista, Cisjordania (ocupada) se está convirtiendo lentamente en otra Gaza", añadió.
Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, instó este miércoles a que el Ejército de su país ejecute en la Cisjordania ocupada el mismo tipo de ataques letales que perpetra contra Gaza. En el enclave sitiado, las fuerzas sionistas han matado a más de 40.500 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde octubre pasado.
"Debemos enfrentar la amenaza de la misma manera que enfrentamos la infraestructura terrorista en Gaza, incluyendo la evacuación temporal de los residentes palestinos y todas las medidas que sean necesarias. Esta es una guerra en todo sentido, y debemos ganarla", sostuvo Katz.
Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza en la guerra árabe-israelí de 1967. Los palestinos reclaman crear un estado independiente que abarque estas tres áreas.
Expansión de asentamientos
Los gobiernos israelíes han permitido la expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada, a pesar de los múltiples procesos de paz que se intentaron llevar a cabo en varias ocasiones. El número de colonos judíos en el territorio palestino ocupado, excluyendo Jerusalén Este, aumentó de aproximadamente 110.000 en 1993 a más de medio millón el año pasado.
Israel ha utilizado estos asentamientos como una excusa para retrasar el establecimiento de un Estado palestino contiguo y viable. Aproximadamente tres millones de palestinos viven en la Cisjordania ocupada bajo el dominio de las fuerzas israelíes, mientras que la Autoridad Palestina (AP) –organismo gubernamental controlado por Fatah– ejerce allí un control limitado.
La presencia de asentamientos israelíes y la infraestructura que los acompaña, como carreteras exclusivas para colonos y los puntos de control militares, restringe el movimiento de los palestinos, reduce las oportunidades de empleo y dificulta el comercio.
En este marco, el analista político Dr. Sami Al Arian afirmó en diálogo con TRT World que los israelíes han aumentado la violencia en Cisjordania ocupada aprovechándose de que la atención del mundo se ha centrado en Gaza.
Desde octubre, al menos 622 palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
Además, 136 palestinos fueron asesinados y al menos 41 heridos en bombardeos desde entonces. Solo en la última semana –del 20 al 26 de agosto– murieron 13 palestinos, entre ellos cuatro niños, informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Ocho de ellos murieron en ataques aéreos lanzados sobre áreas densamente pobladas.
"El verdadero objetivo de los israelíes es expulsar a los palestinos del Área C de Cisjordania (ocupada)", enfatizó Al Arian.
Los Acuerdos de Oslo de 1990 dividieron la Cisjordania ocupada en zonas administrativas A, B y C. La Autoridad Palestina administra los asuntos civiles y de seguridad en el Área A (18% del territorio), mientras que en el Área B (22%) se encarga solo de asuntos civiles. Israel mantiene el control total del Área C (60%).
"Están intentando expulsar a tantos palestinos del Área C como sea posible. Los colonos tratan de forzar la salida de los palestinos quemando sus cultivos, sus casas, sus autos, y acosándolos", añadió Al-Arian.