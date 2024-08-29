El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Morena, partidos gobernantes de España y de México, respectivamente, firmaron este miércoles un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar políticas progresistas en ambos países y frenar a la ultraderecha "a ambos lados del Atlántico".
"Con el PSOE nos unen los ideales progresistas (...) y sobre todo el estar en contra de la estrategia que tiene la ultraderecha en el mundo", afirmó el presidente de Morena, Mario Delgado, durante el acto realizado en Ciudad de México, donde se formalizó el ‘Convenio para la formación, la organización y la solidaridad’.
Por su parte, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, coincidió: “Profundizar en la relación de cooperación que tenemos es clave, pues ambos tenemos una responsabilidad compartida ante la ola reaccionaria que recorre el planeta y que solo busca segar derechos sociales y blindar los privilegios de unos pocos a costa del sufrimiento de la gran mayoría".
El convenio en sí mismo contempla la participación recíproca en actividades políticas de ambas organizaciones, colaboración en procesos electorales y la promoción de espacios de formación y debate, explicó el PSOE en su sitio web.
Cerdán agregó que el objetivo del acuerdo es "establecer una alianza fuerte y sostenida en el tiempo que nos permita intercambiar prácticas y conocimientos, para, en definitiva, hacernos fuertes mutuamente".
¿Qué contempla el acuerdo?
El director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafael Barajas, aseguró que tanto el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como el de su homólogo español, Pedro Sánchez, son objeto de una guerra mediática y de un lawfare (o guerra judicial) desde la extrema derecha, según reportó el diario El País.
Para el Gobierno mexicano, el acuerdo cobra relevancia ya que en los últimos días López Obrador impulsó una reforma judicial mediante la cual jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema serían elegidos por voto popular. La propuesta recibió una ola de críticas, y Barajas las atribuyó a la derecha.
"La reforma judicial se va a convertir en un modelo hacia otros países, porque esta estrategia de alianza de la ultraderecha con el poder judicial no es exclusiva de México", subrayó por su parte Delgado.
Después, el dirigente de Morena también indicó que “al igual que España, tenemos [en México] un Poder Judicial que actúa de manera facciosa defendiendo los intereses de la derecha”.
Cerdán concluyó su discurso afirmando que el PSOE es "un aliado, para dar la batalla a la ultraderecha en lo ideológico y lo político; un socio, para compartir estrategias y fuerza ante los desafíos; un amigo, para celebrar el triunfo del progreso tanto en España como en México; y un hermano para seguir creciendo y compartiendo durante los próximos años".
Los partidos de extrema derecha europeos obtuvieron victorias significativas en las elecciones al Parlamento Europeo realizadas en junio pasado. Para muchos, estos resultados reflejan cómo estos partidos están ganando cada vez más espacio en el panorama político del continente.