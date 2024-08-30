Türkiye celebra el 102° aniversario del Día de la Victoria, una fecha en la cual se recuerda la derrota de los ejércitos griegos ocupantes en la Batalla de Dumlupinar en 1922.

Esta batalla formó parte de la ‘Gran Ofensiva’ lanzada por las Fuerzas Armadas turcas el 26 de agosto de 1922, liderada por el padre fundador de la República de Türkiye, Mustafa Kemal Ataturk, y concluyó el 18 de septiembre de ese año.

Para conmemorar la victoria, este viernes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se dirigió junto a altos funcionarios gubernamentales y a oficiales militares de alto rango a Anitkabir, el mausoleo de Ataturk, ubicado en Ankara, donde depositaron una corona de flores.

En este marco, el presidente Erdogan felicitó a los ciudadanos turcos de todo el mundo y destacó que con la batalla del 30 de agosto las fuerzas de ocupación fueron "derrotadas de manera decisiva, el eje del imperialismo fue desmantelado y las puertas para la proclamación de la República se abrieron de par en par".

Luego, Erdogan subrayó que a través de la Gran Victoria –que Ataturk describió como "el monumento inmortal de la idea de libertad e independencia de la nación turca”– la nación turca declaró al mundo entero que "no permitiría que se le pusieran grilletes a su voluntad y que nunca comprometería su deseo de vivir de manera independiente en su patria".

Asimismo, el presidente reiteró el compromiso de Türkiye de ayudar a las poblaciones oprimidas en todo el mundo. "Estamos movilizando todos nuestros medios y recursos para detener los conflictos, las opresiones y las masacres que ocurren en diferentes partes del mundo, especialmente en Gaza", afirmó.