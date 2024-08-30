Villa Ana, provincia de Santa Fe, Argentina — A principios del siglo XX, en el norte de Argentina, a 900 kilómetros de Buenos Aires, se encontraba la mayor reserva mundial de quebracho colorado, un árbol autóctono considerado un importante recurso no renovable debido a la lentitud de su crecimiento.

En el bosque del Gran Chaco, un territorio que se extiende por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, el quebracho colorado se conocía por su nombre científico, Schinopsis balansae.

La madera de este árbol era requerida para la construcción de puentes, postes, durmientes, a raíz de su durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo.

Entre 1855 y 1867, durante las Exposiciones Universales de París, se dieron a conocer por primera vez a nivel mundial las propiedades tánicas del quebracho colorado, útiles para curtir y trabajar el cuero, además del uso de su madera imputrescible.

En este contexto, se desató lo que varios autores llamaron la "fiebre del oro rojo".

Esto ocurrió a finales del siglo XIX, cuando el Estado argentino estaba bajo el gobierno de una élite política que promovía la “modernización” mediante la apertura a las inversiones extranjeras y los préstamos internacionales, inspirándose en las principales capitales europeas.

Al igual que el colonialismo en África, los intereses occidentales –incluidos capitales alemanes, franceses, estadounidenses e ingleses– comenzaron a repartirse los extensos bosques de quebracho en el norte argentino.

Motivados por los beneficios económicos, rápidamente se fueron instalando fábricas para aprovechar el recurso natural.

En 1895 una de las primeras fábricas de tanino fue establecida por la firma francesa Portalis y Cía. en la zona de Vera y Pintado.

Cuatro años después, la firma alemana Harteneck y Cía, construyó otra fábrica en Calchaquí, en la provincia de Santa Fe, ampliando la presencia occidental en la zona. Este proceso cobró más impulso tras la fusión de ambas sociedades entre 1904 y 1905, cuando fundaron una fábrica de mayores proporciones en Villa Guillermina, en el noreste de dicha provincia.

Además, en 1905 la empresa estadounidense Argentine Quebracho Company fundó una fábrica en Tartagal, en la misma zona donde estaba ubicada la fábrica de Villa Guillermina.

Imperialismo británico

Los capitales ingleses fueron los últimos en llegar al norte santafesino, en 1906. La llegada de la compañía de origen británico se enmarca en uno de los innumerables episodios de saqueo de las riquezas latinoamericanas que han ocurrido a lo largo de más de 500 años, según el historiador Joan Martínez Alier.

En este contexto de modernización, en 1878 el gobernador de la provincia de Santa Fe, Simón de Iriondo, tomó un empréstito de 300.000 libras esterlinas de la casa Cristóbal Murrieta & Company de Londres, con el objetivo de fundar el Banco de la Provincia de Santa Fe.

Este suceso fue destacado en el libro ‘Política británica en el Río de la Plata’ por Scalabrini Ortiz, intelectual argentino de mediados del siglo XX. Allí reveló cómo los bancos en Inglaterra brotaban como hongos al calor de las demandas de créditos y empréstitos de los países latinoamericanos.

En 1880, De Iriondo procedió a pagar gran parte de la deuda del empréstito con tierras fiscales de los santafesinos. La provincia entregó casi dos millones de hectáreas, un 12% del territorio provincial, a la banca londinense Murrieta & Compañía.

Con ese capital de tierras inicial, ubicado en el corazón de los bosques de quebracho colorado, se fundó la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda.

Mediante este proceso de endeudamiento colonial nació la auténtica empresa conocida universalmente como “La Forestal”.

Una extensión del imperio británico

Una vez asentada en el territorio, La Forestal construyó una fábrica en el pueblo chaqueño de Villa Ana, impulsando un proceso de eliminación de la competencia y absorción de capitales, como los alemanes, franceses y estadounidenses.

En pocos años, la compañía inglesa se quedó con el monopolio de la extracción, producción y exportación de tanino a nivel mundial. En 1916 reportó una ganancia de 1.600.000 de libras esterlinas, según datos del diario La Razón.

La profesora de historia Andrea Alderete denomina a La Forestal como un “enclave económico”, afirmando que estos “se originan cuando la explotación y producción de una materia prima o industrial está, por un periodo largo de tiempo, en manos extranjeras y con escasa vinculación con la economía nacional”.

Otras figuras destacadas han subrayado el rol del dominio extranjero, como el ensayista Gastón Gori, quien calificó a La Forestal como “un estado dentro de otro estado” y sostuvo que representaba una extensión del imperialismo británico en suelo argentino.

Tanto el gobierno provincial como el nacional tenían prácticamente nula injerencia en el territorio controlado por la empresa. Tal es así que, según Gori, La Forestal tributaba mayor cantidad de dinero a la Corona Británica que al propio estado provincial, de donde extraía el tanino.

Durante este proceso, La Forestal mantenía un control social impactante sobre las personas que trabajaban o vivían en su territorio. En sus poblados no había comunas ni gobiernos propios; en su lugar la empresa disponía de la “Sección Pueblo”, que se ocupaba de atender reclamos y del mantenimiento general de cada localidad.

Asimismo, los poblados enfrentaban dificultades dado que no circulaba el dinero argentino y a los trabajadores se les pagaba con una moneda propia que solo podía utilizarse en el Mercado de Ramos Generales, el cual también pertenecía a la empresa.