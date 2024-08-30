"Israel realmente está galopando hacia el borde del abismo. Si la guerra de desgaste contra Hamás y Hezbollah continúa, el país colapsará en no más de un año", sostiene Yitzhak Brik, un exgeneral israelí de alto rango que sirvió en el ejército durante décadas.
Su advertencia coincide con la de varios analistas, algunos de ellos israelíes, que afirman que la situación podría tornarse sombría para Tel Aviv. Es que el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, continúa obstruyendo las negociaciones para un alto el fuego y, por su parte, no hay señales de que Hamás planee rendirse.
"Israel se está hundiendo cada vez más en el lodo de Gaza, perdiendo más y más soldados que son asesinados o heridos, sin ninguna posibilidad de lograr el objetivo principal de la guerra: derrocar a Hamás", afirmó el veterano israelí en declaraciones al periódico Haaretz.
Según el exgeneral, los ataques contra israelíes en Cisjordania ocupada están aumentando, y el ejército está perdiendo motivación.
Al mismo tiempo, la economía se está desplomando: a nivel internacional crece la presión en forma de boicots y el impulso hacia embargos de armas, añadió.
Netanyahu, Gallant y Halevi: “Los tres pirómanos”
Brik afirmó que Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe del Estado Mayor Herzi Halevi son los responsables de los esfuerzos fallidos del país en Gaza.
Los llamó "los tres pirómanos" por la devastación que provocaron en Gaza y las escaladas imprudentes con Hezbollah e Irán, que podrían ampliar el conflicto hacia una guerra regional.
Brik también criticó a los líderes israelíes por "el uso de asesinatos selectivos", advirtiendo que matar a líderes palestinos clave, como el asesinato de Ismail Haniyeh a principios de este mes, es una estrategia arriesgada que podría "encender todo Oriente Medio".
Según el exgeneral, Netanyahu, Halevi y Gallant no tienen conciencia de que están jugando con fuego y es "irresponsable" llevar a cabo asesinatos en países extranjeros como Líbano e Irán.
El veterano israelí también lamentó que, mientras los judíos fueron capaces de formar "un país glorioso" después de 2.000 años de exilio, ahora esté "desintegrándose" por culpa de los “tres pirómanos” y los seguidores que los apoyan "ciegamente". Además, llamó a Netanyahu un "dictador".
'Morir con los filisteos'
Brik también describió la ofensiva de Netanyahu en Gaza como una decisión suicida. Aludió a la frase "morir con los filisteos", una referencia a un artículo del destacado académico israelí Omer Bartov, que argumentó que la historia del israelita Sansón, un héroe bíblico que luchó contra los antiguos filisteos, podría ser relevante para lo que el liderazgo israelí moderno está haciendo ahora en Gaza.
Según la Biblia, los filisteos eran enemigos declarados de los antiguos israelitas. Se establecieron en la costa sur de Palestina hace más de 3.000 años, antes que los judíos. Aunque existe una conexión etimológica entre filisteos y Palestina, los académicos creen que los filisteos no sobrevivieron como nación.
Curiosamente, Sansón libró su guerra contra los filisteos en Gaza, donde finalmente fue capturado por sus enemigos a través de un engaño, según la Biblia. Sansón murió dramáticamente después de hacer un último esfuerzo por derrotar a sus enemigos haciendo colapsar las columnas del templo donde estaba retenido, diciendo: "¡Déjenme morir con los filisteos!".
Sin embargo, Netanyahu debería tener en cuenta que Gaza fue una trampa para Sansón.
El académico Bartov argumentó en su artículo que la lucha de Sansón con los filisteos en Gaza ha resonado en el liderazgo de Israel durante mucho tiempo, y ahora podría estar motivando la interminable ofensiva del Gobierno de Netanyahu. Sin embargo, su objetivo de erradicar completamente a Hamás es considerado irrealista por muchos de sus compatriotas, incluidos exfuncionarios de inteligencia como Yoram Schwitzer, quien calificó de "una idea estúpida" librar una guerra así contra “una fuerza guerrillera”.
"Esas puertas de Gaza están profundamente arraigadas en la imaginación de los israelíes sionistas como un símbolo de la división entre nosotros y los 'bárbaros'", sostuvo Bartov.
'Destrucción sin límites'
Esta imaginación de los israelíes sionistas podría estar cegando las decisiones del liderazgo israelí actual en Gaza, argumentó Bartov en su extenso artículo, citando a Carl von Clausewitz, un destacado estratega militar alemán, quien afirma que “toda guerra es la extensión de la política”. Si un líder lanza una guerra sin definir un objetivo político, podría llevar a una destrucción ilimitada, advierte von Clausewitz.
"El sentimiento que prevalece ahora en Israel amenaza con convertir la guerra en un fin en sí mismo. Desde este punto de vista, la política es un obstáculo para lograr objetivos en lugar de un medio para limitar la destrucción", reflexiona Bartov, refiriéndose a los objetivos indefinidos del gobierno de Netanyahu en Gaza.
Pero el profesor también se refirió a los efectos que los ataques en Gaza podrían tener sobre la sociedad israelí, cuyo estado psicológico encontró "profundamente perturbador" durante su reciente visita a su país. La guerra indefinida en Gaza "sólo puede llevar, en última instancia, a la autodestrucción", subrayó, aludiendo al destino del israelita Sansón de morir junto a los filisteos.
En este sentido, el exgeneral israelí Brik, concluye que ve la ofensiva sobre Gaza como una táctica política que Netanyahu está utilizando para "retener el poder", advirtiendo que "Israel ha entrado en una espiral existencial y pronto podría alcanzar un punto de no retorno".