La red social X fue bloqueada este sábado en Brasil tras una orden de la Corte Suprema que alegó incumplimientos judiciales de la plataforma propiedad del multimillonario Elon Musk.

La suspensión de la red social, conocida antes como Twitter, fue ordenada la tarde del viernes por el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien mantiene una disputa con Musk desde hace meses sobre los límites de la libertad de expresión.

A principios de este año, el juez ordenó una investigación contra directivos de X por la difusión de noticias falsas difamatorias y otra indagación sobre posible obstrucción, incitación y organización delictiva. En esta línea, acusó a la red social de incumplir sus órdenes de bloquear cuentas señaladas de desinformación.

Musk, que se describe a sí mismo como un "absolutista de la libertad de expresión", ha afirmado que las acciones de De Moraes equivalen a censura y ha reunido el apoyo de la derecha política de Brasil.

Después de varios intercambios y tras la retirada del personal de X de Brasil por orden de Musk, el juez había emitido un ultimátum para que la compañía nombrara un nuevo representante legal en el país. Tras el vencimiento del plazo, declaró este viernes que sería bloqueada hasta que cumpla con todas las órdenes judiciales y pague las multas existentes.

La orden de Moraes se basa en la ley brasileña que exige que las empresas extranjeras tengan representación legal para operar en el país. Esto garantiza que alguien pueda ser notificado de las decisiones judiciales y esté calificado para tomar las acciones necesarias.

La negativa de X a nombrar un representante legal sería especialmente problemática de cara a las elecciones municipales de octubre en Brasil, cuando se espera un aumento de noticias falsas, explicó Luca Belli, coordinador del Centro de Tecnología y Sociedad en la Fundación Getulio Vargas, una universidad en Río de Janeiro. Las órdenes de eliminación son comunes durante las campañas, y no tener a alguien que reciba las notificaciones legales haría imposible cumplir con los plazos.

¿Qué pasará con el acceso a la red social?

La medida comenzó a tener efecto durante la madrugada de este sábado y se espera que la plataforma se vuelva inaccesible en el país dentro de las próximas 12 horas para sus más de 22 millones de usuarios en el país.