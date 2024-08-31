Los palestinos de Gaza cuentan cada vez con menos asistencia humanitaria, lo que pone aún más en riesgo su vida, en medio de los brutales ataques de Israel que matan a decenas de personas cada día. Según la ONU, Tel Aviv impidió el acceso al enclave a 125 misiones en agosto.

La ONU informó que en agosto, las autoridades israelíes negaron el acceso a Gaza a casi el doble de misiones humanitarias en comparación con julio.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, precisó que de las 199 misiones humanitarias planificadas en el norte de Gaza y coordinadas con las autoridades israelíes, solo 74 se llevaron a cabo entre el 1 y el 29 de agosto

Dujarric explicó que las misiones restantes fueron rechazadas, obstaculizadas o canceladas por diversos motivos. En el sur de Gaza, de 372 movimientos humanitarios coordinados, solo 173 fueron autorizados.

Ataque sobre una misión humanitaria

Luego, el portavoz de la ONU se refirió al ataque aéreo israelí que impactó un convoy de la organización estadounidense sin fines de lucro American Near East Refugee Aid (Anera) en Gaza.

"Es imposible entregar ayuda humanitaria sin una coordinación real y efectiva con las partes hasta que al menos logremos un alto el fuego”, señaló Dujarric. Añadió que los trabajadores de la ONU "han pagado el precio más alto, (pero) seguimos decididos a entregar ayuda a los civiles palestinos."

La ONG explicó este viernes que el ataque "fue perpetrado sin previo aviso o comunicación". Añadió que el ejército israelí aseguró que el vehículo atacado transportaba "numerosas armas", aunque desde la organización sostienen que el convoy transportaba alimentos y combustible para un hospital. Ningún integrante de Anera resultó herido.