ORIENTE MEDIO
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Israel bloquea la mayoría de las misiones humanitarias en Gaza, según ONU
Naciones Unidas informó que en agosto las autoridades israelíes impidieron el acceso a Gaza a 125 misiones humanitarias, que son indispensables para la supervivencia de los palestinos.
Israel bloquea la mayoría de las misiones humanitarias en Gaza, según ONU
En el sur de Gaza, de 372 movimientos humanitarios coordinados, solo se permitieron 173. / Foto: AA. / AA
Por Redacción

Los palestinos de Gaza cuentan cada vez con menos asistencia humanitaria, lo que pone aún más en riesgo su vida, en medio de los brutales ataques de Israel que matan a decenas de personas cada día. Según la ONU, Tel Aviv impidió el acceso al enclave a 125 misiones en agosto.

La ONU informó que en agosto, las autoridades israelíes negaron el acceso a Gaza a casi el doble de misiones humanitarias en comparación con julio.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, precisó que de las 199 misiones humanitarias planificadas en el norte de Gaza y coordinadas con las autoridades israelíes, solo 74 se llevaron a cabo entre el 1 y el 29 de agosto

Dujarric explicó que las misiones restantes fueron rechazadas, obstaculizadas o canceladas por diversos motivos. En el sur de Gaza, de 372 movimientos humanitarios coordinados, solo 173 fueron autorizados.

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Ataque sobre una misión humanitaria

Luego, el portavoz de la ONU se refirió al ataque aéreo israelí que impactó un convoy de la organización estadounidense sin fines de lucro American Near East Refugee Aid (Anera) en Gaza.

"Es imposible entregar ayuda humanitaria sin una coordinación real y efectiva con las partes hasta que al menos logremos un alto el fuego”, señaló Dujarric. Añadió que los trabajadores de la ONU "han pagado el precio más alto, (pero) seguimos decididos a entregar ayuda a los civiles palestinos."

La ONG explicó este viernes que el ataque "fue perpetrado sin previo aviso o comunicación". Añadió que el ejército israelí aseguró que el vehículo atacado transportaba "numerosas armas", aunque desde la organización sostienen que el convoy transportaba alimentos y combustible para un hospital. Ningún integrante de Anera resultó herido.

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Este incidente sigue a otro similar registrado en la noche del martes en esa misma zona, cuando un convoy organizado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) fue también atacado por el Ejército israelí, que disparó al menos diez veces contra el primer vehículo, y solo el blindaje impidió que hubiera víctimas; como resultado, el WFP suspendió temporalmente sus movimientos en Gaza.

Preocupación por situación de palestinos en Cisjordania ocupada

Por otro lado, el portavoz de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por las operaciones militares israelíes en Cisjordania ocupada, las cuales violan el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Al menos 20 palestinos murieron durante tres días de ataques israelíes en Cisjordania ocupada. La operación israelí, que empezó el miércoles, "alimenta” una situación ya tensa en este territorio ocupado, advirtió la ONU esta semana.

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La intervención incluyó bombardeos e incursiones con convoyes blindados en ciudades como Yenín, Naplusa, Tubas, Tulkarem, y en dos campos de refugiados.

Desde octubre pasado, al menos 670 palestinos han muerto, casi 5.400 más han resultado heridos y más de 10.300 fueron detenidos en el territorio ocupado, según cifras palestinas.

Mientras tanto, en Gaza el ejército israelí mató al menos a 30 palestinos durante la madrugada de este sábado, reportaron fuentes locales.

Los brutales ataques del ejército israelí han matado a más de 40.500 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud local, aunque se estima que la cifra es mucho mayor. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños, según la oficina de derechos humanos de la ONU.

FUENTE:TRT Español y agencias
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