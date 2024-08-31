De padres y abuelos agricultores, Soledad Secca Noa nació 26 años atrás, en una comunidad de aborígenes quechuas, a media hora de Cusco, en Perú. Ese es su nacimiento oficial. Sin embargo, su segundo nacimiento, 22 años más tarde - en 2020, para ser exactos- fue el que la hizo conocida en toda la región.

Ese día hizo su debut triunfal en las redes, donde en poco tiempo se convertiría en una de las influencers aborígenes más reconocidas de Sudamérica. Ese día Soledad se convirtió en Solischa, y ya nada volvió a ser igual. “Quise cambiar el nombre de Soledad porque me traía mala suerte. Empecé de cero. Me puse Solischa porque me llamaban así de chica”, recuerda.

De antropóloga a youtuber

Solischa estudiaba antropología en la Universidad de Cusco. Y en verdad, saberse aborigen tiempo atrás en la escuela la hacía sentirse avergonzada. En un mundo donde la única moda la parecen imponer los medios, el cine y la televisión, Solischa vestía pantalones y remera como las otras alumnas.

Se sentía extraña, es cierto, pero cada fin de semana volvía a su comunidad en el distrito de Santiago. Allí 300 familias quechuas la esperaban con los brazos abiertos. Y entonces sí, se sentía en casa.

“En mi comunidad se dedicaban a la ganadería, pero por la falta de pasto tuvieron que volcarse a la agricultura”, explica.

“Para recaudar más ingresos, los hombres salen a buscar trabajo en la ciudad como obreros, y así pueden contribuir a la economía familiar. Porque dedicarte sólo a la cosecha es difícil. Me sentía muy cómoda allí, pero cuando iba a la escuela, todo ese contraste me daba vergüenza de mi origen”, añade.

Una contención que hermana

Esa doble vida se terminaría pronto. En la universidad un grupo nuevo de voluntarios desarrollaba actividades donde ella encontraría contención: Hatun Ñan. Allí, otros aborígenes como ella –quechuas, aymarás y amazónicos-, también estudiantes, intercambiaban experiencias e invitaban referentes de otras ciudades.

Donde ella veía una razón para sentirse avergonzada, ellos le mostraron que había miles de razones para sentirse orgullosa de su origen y su identidad.

“Imagínate: cantábamos nuestra música, cocinábamos nuestra comidas, te sentías como en casa”, recuerda Solischa. Y añade: “Organizamos ferias culturales. Éramos como una familia y entre nosotros, fortalecíamos nuestro crecimiento académico”.

Un día llegó un quechua, como ella, que hacía un doctorado en una reconocida universidad de Estados Unidos. Y les compartió su historia de cómo había empezado de cero, como todos ellos.

Solischa se animó a acercarse y contarle un sueño que, desde que había comenzado con el grupo de voluntarios aborígenes, la tenía entusiasmada.

“Lo que yo quiero es salir en las redes hablando en quechua”, le dijo. “Pero nunca he estudiado. Sólo hablo lo que escucho de mis padres. Siento que no tengo el nivel suficiente para salir al mundo a representar nuestra voz”.

En ese entonces, Solischa admiraba a un youtuber, aborigen como ella, que vivía en Lima y contaba en las redes la realidad cotidiana de un aborigen en una gran ciudad de Latinoamérica.

Recuperar la lengua autóctona

Aquel joven que estudiaba en el exterior, llamado Germani Ojeda le dio una gran lección: “No importa que no hables perfecto, Soledad. Lo importante es que hables. Si no es por gente con sueños como el tuyo, nuestra lengua se perderá para siempre”.

Soledad siguió su consejo: se convirtió en Solischa y comenzó a publicar fotos de la chacra de sus padres en Facebook. Luego, fotos del trabajo en comunidad. Fotos de su familia y amigos. Su verdadero mundo entre los quechuas. Y así, en poco tiempo, había llegado al límite de amistades.

“Mi padre besa a las primeras papas de la cosecha y les habla, les dice cosas bonitas así garantiza que será una buena temporada”, relata.