Era un día más de supervivencia en medio de la ofensiva israelí en Gaza, otro día de lo que Medo Halimy, tiktoker palestino de 19 años, llamaba su “vida en tiendas de campaña”.

Como solía hacer en los videos en los que documentaba las cosas mundanas de la vida en el enclave, Halimy se dirigió este lunes a lo que consideraba una cafetería con internet –más bien una tienda de campaña– donde los palestinos desplazados podían conectarse al mundo exterior.

Allí se reunió con su amigo y colaborador Talal Murad. Se tomaron una fotografía, que Halimy publicó en Instagram con la frase “Finalmente reunidos”, y comenzaron a conversar.

Pronto se produjo un destello de luz, y una explosión de calor blanco y tierra pulverizada. Así lo relató Murad, de 18 años. Sintió dolor en el cuello y luego vio que Halimy estaba sangrando de la cabeza. Un automóvil en la carretera costera frente a ellos estaba envuelto en llamas, aparentemente era el objetivo de un ataque aéreo israelí.

La ambulancia tardó diez minutos en llegar. Horas después, los médicos declararon muerto a Halimy.

El ejército de Israel indicó no estar al tanto del ataque que causó la muerte de Halimy.

Relacionado Fuerzas israelíes atacan deliberadamente a periodistas de TRT Arabi en Gaza

“Representaba esperanza y fuerza”

Halimy “representaba un mensaje”, comentó Murad, aún recuperándose de sus heridas de metralla y conmocionado por el ataque israelí que mató a su amigo. “Representaba esperanza y fuerza”, agregó.

Los homenajes al joven influencer siguen llegando desde todas partes. incluso de amigos tan lejanos como Harker Heights, de Texas, donde el tiktoker palestino pasó un año en 2021 como parte de un programa de intercambio patrocinado por el Departamento de Estado.

“Medo era el alma de las reuniones... Su humor, bondad e ingenio son cosas que nunca se olvidarán”, contó Heba al Saidi, coordinadora de exalumnos del programa de Intercambio y Estudios Kennedy-Lugar, de Texas. Patrocinado por el Departamento de Estado, el tiktoker había pasado allí un año en 2021.

“Estaba destinado a la grandeza, pero se lo llevaron demasiado pronto”, añadió la coordinadora.

Su muerte también generó una oleada de muestras de dolor en las redes sociales, donde sus seguidores expresaron conmoción y tristeza como si también hubieran perdido a un amigo cercano.

La ofensiva de Israel en Gaza no distingue entre civiles y combatientes. Ha matado a más de 40.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y también ha transformado a un gran número de adolescentes que, mientras intentan sobrevivir, se han convertido en corresponsales de guerra para la era de las redes sociales.

“Trabajamos juntos, era como una resistencia que espero continúe”, contó Murad, quien colaboró con Halimy en la “Experiencia gazatí”, una cuenta de Instagram que respondía las preguntas de seguidores de distintas partes del mundo que trataban de entender la vida en el asediado enclave, que es inaccesible para los periodistas extranjeros.