El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este sábado que el país no está obligado a elegir entre la Unión Europea (UE) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
"Mientras fortalecemos nuestras relaciones con Oriente, buscamos maneras de avanzar en nuestra cooperación profundamente arraigada con Occidente", declaró Erdogan durante un discurso en la ceremonia de graduación de la Escuela de Guerra Naval en Estambul.
En este marco, Erdogan enfatizó que Türkiye no permitirá que se violen los derechos de los turcochipriotas. "El hecho de que existan fronteras entre nosotros y la gente con la que convivimos juntos hace apenas un siglo no significa que estaremos separados de la geografía de nuestros corazones", añadió.
Avances en tecnología de defensa
Además, durante un discurso en la ceremonia de graduación de la Escuela de Guerra Aérea, el presidente Erdogan elogió el progreso de Türkiye en la producción de vehículos aéreos no tripulados, señalando que los avances en este área están atrayendo la atención mundial.
"El impulso que hemos logrado respecto a vehículos aéreos no tripulados es observado con admiración no sólo por nuestras naciones amigas y hermanas, sino por todo el mundo", expresó el mandatario turco.
Por otro lado, anunció el proyecto de sistema de defensa aérea denominado "Cúpula de acero".
"Esperamos desarrollar nuestro proyecto 'Cúpula de acero' con todos sus componentes. Si ellos (Israel) tienen la Cúpula de hierro, nosotros también tendremos la Cúpula de acero", afirmó Erdogan.
Luego, añadió que "la Cúpula de acero garantizará que nuestros sistemas de defensa aérea en capas y todos nuestros sensores y armas funcionen de manera integrada".
“Estamos trabajando para fabricar, desarrollar o suministrar todo lo que nuestra Fuerza Aérea necesita, desde misiles hasta sistemas de defensa aérea”, señaló, y agregó que estas fuerzas asumen “grandes responsabilidades en la eliminación de amenazas a la seguridad de nuestro país, especialmente en la lucha contra el terrorismo”.