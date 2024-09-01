En una pequeña y pintoresca trattoria italiana, ubicada a la vuelta de la esquina del icónico Palacio de Copacabana, en Brasil, aparece Fernando Fernandez.

El biólogo conservacionista tiene puesta una camiseta con la imagen de un capibara naranja, un gran roedor de América Latina, acompañada por las palabras "Este es mi disfraz humano” mientras recibe a TRT Español para conocer su trayectoria en la conservación.

"He pedido el mismo plato aquí durante los últimos 30 años", afirma el brasileño de 63 años.

Mientras se relaja antes de comer sus agnolottis verdes de queso y champiñones, Fernandez cuenta historias sobre su infancia que abordan su fascinación por cómics como 'Os bichos', que trata sobre animales salvajes de África como leones feroces en la portada. Dentro del cómic podía sumergirse en un mundo de criaturas feroces.

Durante su juventud, Fernandez leía muy a menudo en su casa familiar en Ipanema, un barrio del sur de Río.

Algunos de sus mejores recuerdos incluyen pasar los veranos en Teresópolis, una pequeña ciudad enclavada entre las exuberantes montañas del bosque atlántico de Río de Janeiro.

Este paraíso natural, donde los verdes bosques alcanzan las nubes, alberga una diversa flora y fauna, incluyendo el palo de Brasil, un árbol de gran importancia histórica y económica, palmeras, orquídeas y bromelias, ranas, sapos, serpientes, titíes, tamarinos, monos capuchinos y incluso pumas.

La ciudad, a menudo envuelta en niebla, ofrece un escape sereno de la bulliciosa metrópolis. Sus impresionantes paisajes están dominados por el icónico pico Dedo de Deus (El Dedo de Dios), una aguja de granito que se eleva hacia el cielo.

"El bosque rodeaba nuestra casa. Aunque apenas íbamos, por la noche me quedaba despierto con la sinfonía del bosque a mi alrededor e imaginaba a todos los animales haciendo ese increíble ruido", cuenta.

Fernandez pasó gran parte de su infancia en un mundo de fantasía, leyendo libros y escuchando los sonidos del bosque en su casa de verano.

Durante este tiempo, desarrolló un profundo amor por los animales, especialmente los roedores.

Más tarde, esta cercanía le sirvió mientras completaba su doctorado en Inglaterra, donde uno de sus trabajos consistía en etiquetar cientos de ratones salvajes en el bosque de Hamsterley.

"Cuando los etiqueté, les di una pequeña caricia y les hablé de forma calmada", recuerda.

Después de completar su investigación de doctorado, cuando tenía poco más de 30 años, regresó a su ciudad natal para convertirse en profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), donde la grandeza natural ocupa un lugar central.

Estas experiencias explican de cierta manera cómo su espíritu imaginativo fundó el Proyecto Refauna, junto con su colega Alexandra Pires.

La iniciativa busca impulsar la conservación y restauración de especies nativas y procesos ecológicos en el Bosque de Tijuca, una joya de biodiversidad en el corazón de la extensa metrópolis de Río de Janeiro que cuenta con más de seis millones de habitantes.

El Bosque de Tijuca supo ser hogar de una gran variedad de vida silvestre. Pero, hace más de un siglo, se convirtió devastadoramente en un "bosque vacío", un término para describir un bosque desprovisto de muchas de sus especies animales nativas.

La exuberante vegetación y los imponentes árboles aún pueden dar una imagen de abundancia, pero la ausencia de fauna crucial cuenta una historia de profunda pérdida.

El último registro de monos aulladores en la selva de Tijuca fue realizado en 1832 por Charles Darwin, y el último registro de roedores agutíes fue en 1970.

Décadas de caza e invasión urbana han silenciado los llamados de los monos aulladores, el susurro de los agutíes y el suave paso de las tortugas.

Estas pérdidas, y las de otras especies nativas, incluidos ocelotes, tapires, guacamayas y jaguares, alteran el delicado equilibrio del ecosistema, afectando desde la dispersión de semillas hasta la regeneración del propio bosque, explica Fernandez.

Sin su fauna nativa, el Bosque de Tijuca se transformó prácticamente en una sombra de lo que fue antes. El vacío significa una pérdida de biodiversidad y un debilitamiento de la red ecológica que sustenta la vida.

El proyecto Refauna y el “renacimiento” de especies

Muchas de sus especies clave se han extinguido localmente pero, gracias a los esfuerzos del proyecto Refauna, han "renacido", explica Fernandez.

"La esencia del proyecto Refauna es restaurar la fauna de un lugar determinado y las interacciones ecológicas de esta fauna para que el ecosistema vuelva a funcionar bien", afirma.

Hace unos 15 años, Fernandez y su entonces estudiante de doctorado Gustavo Oliveira-Santos se encontraron con un artículo controvertido, 'Pleistocene Rewilding'. Allí, el conservacionista Josh Donlan exploraba la reintroducción de grandes mamíferos similares a los extintos de la época del Pleistoceno –hace aproximadamente 10.000 años– en sus antiguos hábitats de América del Norte.