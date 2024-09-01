El Ejército de Israel continúa llevando a cabo incursiones en la Cisjordania ocupada, durante las cuales ha matado a decenas de palestinos en los últimos días, mientras la violencia de los colonos contra los palestinos sigue en aumento.

Esta gran operación militar –la mayor de su tipo en dos décadas– comenzó el miércoles con incursiones en Jenin, Nablus, Tubas y Tulkarem y se ha ido extendiendo a otras zonas.

Este domingo, la agencia de noticias palestina WAFA reportó que seis palestinos, entre ellos tres mujeres, fueron detenidos en Hebrón y sus alrededores. En Yatta detuvieron a dos residentes, entre ellos una estudiante de 18 años.

Asimismo, al menos 36 palestinos fueron detenidos en redadas militares en Cisjordania ocupada el mismo día, según la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Sociedad Palestina de Prisioneros.

Entre los detenidos se encuentran un periodista y cuatro estudiantes. “Fueron sometidos a abusos, palizas brutales y amenazas contra sus familias, además de actos generalizados de sabotaje y destrucción de viviendas de los ciudadanos”, señala el comunicado, recogido por la agencia Anadolu.

Redadas y destrucción en Jenin

El sábado las fuerzas israelíes detuvieron a varios palestinos en el barrio de Damaj, ubicado en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada, utilizándolos como escudos humanos durante su asalto en curso al campamento, informó Wafa.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) informó de graves dificultades para acceder a las víctimas dentro de esta área debido a las restricciones impuestas por las fuerzas israelíes.

Asimismo, fuentes locales reportaron redadas a gran escala en la parte oriental de Jenin, que incluyeron allanamientos y registros domiciliarios. Las fuerzas israelíes también impidieron que los camiones cisterna de la Defensa Civil de Jenin entregaran agua al Hospital del Gobierno de Jenin.

El municipio local aseguró que el 70% de las calles y la infraestructura de la ciudad fueron destruidos durante la ofensiva militar.

“Las fuerzas de ocupación (israelíes) han demolido más del 70% de las calles de la ciudad por completo (...) hasta una profundidad de aproximadamente un metro a un metro y medio, lo que ha provocado la destrucción de las redes de agua y alcantarillado, así como de los cables de comunicación y electricidad”, indicó WAFA, citando a Bashir Matahen, director de Relaciones Públicas y Medios de Comunicación del Municipio de Jenin.