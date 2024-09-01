ORIENTE MEDIO
La destrucción provocada por la incursión del ejército israelí en Cisjordania ocupada y la violencia de los colonos siguen escalando, mientras aumenta el número de palestinos detenidos.
Destrucción y violencia crecen en Cisjordania ocupada por incursión israelí
Palestinos caminan entre los escombros de edificios y calles destruidos tras la retirada del ejército israelí de Nur Shams en Tulkarm, Cisjordania ocupada, el 30 de agosto de 2024. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
1 de septiembre de 2024

El Ejército de Israel continúa llevando a cabo incursiones en la Cisjordania ocupada, durante las cuales ha matado a decenas de palestinos en los últimos días, mientras la violencia de los colonos contra los palestinos sigue en aumento.

Esta gran operación militar –la mayor de su tipo en dos décadas– comenzó el miércoles con incursiones en Jenin, Nablus, Tubas y Tulkarem y se ha ido extendiendo a otras zonas.

Este domingo, la agencia de noticias palestina WAFA reportó que seis palestinos, entre ellos tres mujeres, fueron detenidos en Hebrón y sus alrededores. En Yatta detuvieron a dos residentes, entre ellos una estudiante de 18 años.

Asimismo, al menos 36 palestinos fueron detenidos en redadas militares en Cisjordania ocupada el mismo día, según la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Sociedad Palestina de Prisioneros.

Entre los detenidos se encuentran un periodista y cuatro estudiantes. “Fueron sometidos a abusos, palizas brutales y amenazas contra sus familias, además de actos generalizados de sabotaje y destrucción de viviendas de los ciudadanos”, señala el comunicado, recogido por la agencia Anadolu.

Redadas y destrucción en Jenin

El sábado las fuerzas israelíes detuvieron a varios palestinos en el barrio de Damaj, ubicado en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada, utilizándolos como escudos humanos durante su asalto en curso al campamento, informó Wafa.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) informó de graves dificultades para acceder a las víctimas dentro de esta área debido a las restricciones impuestas por las fuerzas israelíes.

Asimismo, fuentes locales reportaron redadas a gran escala en la parte oriental de Jenin, que incluyeron allanamientos y registros domiciliarios. Las fuerzas israelíes también impidieron que los camiones cisterna de la Defensa Civil de Jenin entregaran agua al Hospital del Gobierno de Jenin.

El municipio local aseguró que el 70% de las calles y la infraestructura de la ciudad fueron destruidos durante la ofensiva militar.

“Las fuerzas de ocupación (israelíes) han demolido más del 70% de las calles de la ciudad por completo (...) hasta una profundidad de aproximadamente un metro a un metro y medio, lo que ha provocado la destrucción de las redes de agua y alcantarillado, así como de los cables de comunicación y electricidad”, indicó WAFA, citando a Bashir Matahen, director de Relaciones Públicas y Medios de Comunicación del Municipio de Jenin.

Asimismo, señaló que “se ha cortado el agua al 80% de la ciudad y a todo el campamento debido a la destrucción de las redes y a la incapacidad de los equipos técnicos para llegar a estas redes y redirigirlas a otras áreas”.

"Las fuerzas de ocupación han destruido la infraestructura y han destrozado las carreteras, las propiedades y los coches", afirma Abu Mohammed a la agencia de noticias AFP. Otros residentes palestinos sostienen que estos daños indican la intención de Israel de dejar el territorio inhabitable y expulsarlos de sus hogares.

Por otro lado, cuatro personas resultaron heridas el sábado por la noche cuando colonos israelíes acompañados por funcionarios de seguridad israelíes, irrumpieron en Qusra, una ciudad palestina al sur de Nablus, en el norte de Cisjordania.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina dijo en un comunicado que sus equipos en Nablus transportaron a cuatro personas heridas al hospital. Entre los heridos se encuentran "un hombre de 27 años que recibió un disparo en la espalda con munición real, un hombre de 27 años que recibió un disparo en la pierna con munición real, un chico de 16 años alcanzado por una bala de goma y un hombre de 25 años alcanzado en el pecho por una bombona de gas", según el comunicado.

Ataques de colonos

El 19 de julio, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva histórica que declaraba "ilegal" la ocupación de tierras palestinas por parte de Israel en Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. A pesar de esta sentencia, la situación sobre el terreno sigue siendo tensa, y la violencia de los colonos se agrava.

Los analistas dicen que los colonos ilegales están aprovechando la falta de atención mundial sobre Cisjordania ocupada para expulsar a los palestinos de sus tierras. Los métodos empleados por los colonos ilegales varían desde disparar munición real hasta palizas, apedrear vehículos, robar ganado y objetos de valor y quemar cultivos.

El viernes, los colonos prendieron fuego a una gran superficie de tierra cultivada perteneciente a palestinos en el pueblo de Burqa, situado al este de Ramallah. Según se informa, los colonos procedían del cercano puesto de avanzada de asentamiento de Oz Zion.

Tras el ataque, el ejército israelí entró en Burqa, disparó granadas aturdidoras y botes de gas lacrimógeno contra las casas de los habitantes del pueblo y obstruyó el acceso de los equipos de bomberos palestinos a las tierras en llamas, informó la agencia de noticias palestina Wafa.

Desde el 7 de octubre, al menos 676 palestinos han muerto, casi 5.600 han resultado heridos y otros 10.400 han sido detenidos en Cisjordania ocupada, según cifras palestinas.

FUENTE:TRT Español y agencias
