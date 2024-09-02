En Israel se ha desatado una intensa ola de indignación contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de que se encontraran los cuerpos de seis rehenes israelíes en un túnel de Rafah, en el sur de Gaza, justo cuando las conversaciones con Hamás para un intercambio y un cese del fuego permanecen estancadas. Este detonante llevó a las familias de los retenidos a convocar a una gran huelga contra el Gobierno desde este domingo para forzar una negociación que traiga vivos a sus seres queridos.

La organización Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas llamó al "público a unirse a una manifestación masiva, exigiendo una paralización total del país y la implementación inmediata de un acuerdo para liberar a los rehenes".

En ese momento, instó a los israelíes a manifestarse en Tel Aviv el domingo y logró convocar multitudes que manifestaron su rechazo a la falta de un acuerdo para el cese del fuego en Gaza. "¿Dónde están?", reclamaron los manifestantes con altavoces en dirección al edificio donde está prevista una reunión de gabinete y portando carteles con los rostros de los secuestrados.

Por su parte, el líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, también llamó a una "huelga general". "Estaban vivos, pero Netanyahu y su gabinete de la muerte decidieron no salvarlos", escribió en su página de Facebook. También dijo que el gobierno "tiene sangre en las manos", y pidió "a cada ciudadano cuyo corazón se rompió” a protestar. "Todavía hay rehenes vivos. Todavía podemos llegar a un acuerdo”, insistió.

La convocatoria a la huelga general se ha extendido a diferentes sectores del país. Entre ellos, el sindicato laboral más grande de Israel, Histadrut, que convocó al paro horas después de que se conociera la muerte de los rehenes.

De hecho, un portavoz del sindicato informó que el principal aeropuerto internacional del país, el Ben Gurión, detendría todas las llegadas y salidas este lunes 2 de septiembre, también como presión al Gobierno. Todos los despegues y aterrizajes se detendrán a las 8 a.m., hora local, detalló el portavoz. No especificó cuándo se reanudarán las operaciones del aeropuerto.

Las familias de los rehenes también exigieron que Netanyahu se dirija públicamente al público israelí y asuma la responsabilidad directa en lugar de "esconderse detrás del portavoz del Ejército".

Hamás: La responsabilidad de la vida de los rehenes es de Netanyahu

El grupo de resistencia palestino Hamás acusó a Netanyahu, y al Gobierno de Estados Unidos por el fracaso en las negociaciones para detener la brutal ofensiva en Gaza y lograr un acuerdo de intercambio de prisioneros. En ese sentido, dijo que la plena responsabilidad por las vidas de los rehenes recae en el Ejército de Israel, que los mató.

Relacionado Hamás: Netanyahu “sabotea” tregua en Gaza para "prolongar" masacre en Gaza

"Los intentos de engañar a la opinión pública dirigidos por el criminal Netanyahu a través de su continua política de artimañas y mentiras, para evadir la responsabilidad por el actual estancamiento de las negociaciones, no lo absolverán de la plena responsabilidad por la continua agresión fascista contra Gaza y por establecer condiciones obstructivas adicionales para los esfuerzos de los mediadores por alcanzar un alto el fuego".

Según el grupo de resistencia palestino, los seis rehenes murieron como resultado de los ataques aéreos israelíes en curso en Gaza.

El diario israelí Haaretz, citando a una fuente israelí, dijo que tres de los seis rehenes debían ser liberados en la primera etapa del acuerdo de intercambio de prisioneros que se está negociando actualmente. "Aparecieron en las listas entregadas a principios de julio. Fue posible traerlos de vuelta con vida", dijo la fuente.