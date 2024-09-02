En Israel se ha desatado una intensa ola de indignación contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de que se encontraran los cuerpos de seis rehenes israelíes en un túnel de Rafah, en el sur de Gaza, justo cuando las conversaciones con Hamás para un intercambio y un cese del fuego permanecen estancadas. Este detonante llevó a las familias de los retenidos a convocar a una gran huelga contra el Gobierno desde este domingo para forzar una negociación que traiga vivos a sus seres queridos.
La organización Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas llamó al "público a unirse a una manifestación masiva, exigiendo una paralización total del país y la implementación inmediata de un acuerdo para liberar a los rehenes".
En ese momento, instó a los israelíes a manifestarse en Tel Aviv el domingo y logró convocar multitudes que manifestaron su rechazo a la falta de un acuerdo para el cese del fuego en Gaza. "¿Dónde están?", reclamaron los manifestantes con altavoces en dirección al edificio donde está prevista una reunión de gabinete y portando carteles con los rostros de los secuestrados.
Por su parte, el líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, también llamó a una "huelga general". "Estaban vivos, pero Netanyahu y su gabinete de la muerte decidieron no salvarlos", escribió en su página de Facebook. También dijo que el gobierno "tiene sangre en las manos", y pidió "a cada ciudadano cuyo corazón se rompió” a protestar. "Todavía hay rehenes vivos. Todavía podemos llegar a un acuerdo”, insistió.
La convocatoria a la huelga general se ha extendido a diferentes sectores del país. Entre ellos, el sindicato laboral más grande de Israel, Histadrut, que convocó al paro horas después de que se conociera la muerte de los rehenes.
De hecho, un portavoz del sindicato informó que el principal aeropuerto internacional del país, el Ben Gurión, detendría todas las llegadas y salidas este lunes 2 de septiembre, también como presión al Gobierno. Todos los despegues y aterrizajes se detendrán a las 8 a.m., hora local, detalló el portavoz. No especificó cuándo se reanudarán las operaciones del aeropuerto.
Las familias de los rehenes también exigieron que Netanyahu se dirija públicamente al público israelí y asuma la responsabilidad directa en lugar de "esconderse detrás del portavoz del Ejército".
Hamás: La responsabilidad de la vida de los rehenes es de Netanyahu
El grupo de resistencia palestino Hamás acusó a Netanyahu, y al Gobierno de Estados Unidos por el fracaso en las negociaciones para detener la brutal ofensiva en Gaza y lograr un acuerdo de intercambio de prisioneros. En ese sentido, dijo que la plena responsabilidad por las vidas de los rehenes recae en el Ejército de Israel, que los mató.
"Los intentos de engañar a la opinión pública dirigidos por el criminal Netanyahu a través de su continua política de artimañas y mentiras, para evadir la responsabilidad por el actual estancamiento de las negociaciones, no lo absolverán de la plena responsabilidad por la continua agresión fascista contra Gaza y por establecer condiciones obstructivas adicionales para los esfuerzos de los mediadores por alcanzar un alto el fuego".
Según el grupo de resistencia palestino, los seis rehenes murieron como resultado de los ataques aéreos israelíes en curso en Gaza.
El diario israelí Haaretz, citando a una fuente israelí, dijo que tres de los seis rehenes debían ser liberados en la primera etapa del acuerdo de intercambio de prisioneros que se está negociando actualmente. "Aparecieron en las listas entregadas a principios de julio. Fue posible traerlos de vuelta con vida", dijo la fuente.
“Basta de excusas”
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas culpó directamente a Netanyahu por la muerte de los rehenes. "Si no fuera por los saboteadores, las excusas y los giros, los rehenes cuyas muertes conocimos esta mañana probablemente estarían vivos", dijo en un comunicado.
Y luego, refiriéndose directamente al primer ministro: "Netanyahu: basta de excusas. Basta de giros. Basta de abandono. Ha llegado el momento de traer a nuestros rehenes a casa, a los que viven para su rehabilitación y a los caídos y asesinados para que sean enterrados en su tierra”, añadió.
Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, pidió el domingo al gabinete de seguridad que se reúna de inmediato para revertir su decisión de permanecer en el corredor de Filadelfia, a lo largo de la frontera con Egipto, un punto de fricción clave en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. “Es demasiado tarde para los rehenes que fueron asesinados, pero debemos traer de vuelta a los que aún están retenidos en Gaza”, dijo en un comunicado.
Durante meses, Estados Unidos, Qatar y Egipto han estado tratando de llegar a un acuerdo entre Israel y Hamás para garantizar un intercambio de prisioneros, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Pero los esfuerzos de mediación se han estancado debido a la negativa de Netanyahu a cumplir con los pedidos de Hamás para detener la brutal ofensiva.
Benny Gantz, líder opositor y quien perteneció al Gabinete de Guerra de Israel, condenó a Netanyahu por “perder el tiempo” y llamó a la población israelí a protestar para “reemplazar al gobierno del fracaso absoluto”.
“El primer ministro Netanyahu duda, tiene miedo y se demora debido a consideraciones políticas en lugar de actuar. Un juego que cuesta vidas humanas”, dijo Gantz, líder del Partido de Unidad Nacional, en un comunicado. “El primer ministro debe proteger a los rehenes y a los ciudadanos de Israel, y no a su coalición gobernada por extremistas”, agregó.
Las familias y amigos de los rehenes han protestado semanalmente contra el Gobierno de derecha de Netanyahu desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. Israel estima que más de 100 rehenes siguen en poder de Hamás en Gaza, algunos de los cuales se cree que ya han sido asesinados.
Tel Aviv ha seguido con su brutal ofensiva en Gaza, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato.
Esta agresión incesante ha matado a más de 40.700 personas, en su mayoría mujeres y niños, y más de 94.100 heridos, según las autoridades locales de salud.
Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, que ordenó el cese de las operaciones militares en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio antes de que la zona fuera invadida el 6 de mayo.