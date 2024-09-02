MUNDO
3 MIN DE LECTURA
Biden y Harris, bajo presión para tregua en Gaza tras muerte de 6 rehenes
Congresistas estadounidenses y familiares de rehenes han presionado al Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris para un alto al fuego con Hamás que permita recuperar al resto de los retenidos en Gaza.
Biden y Harris, bajo presión para tregua en Gaza tras muerte de 6 rehenes
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con los padres del rehén Goldberg-Polin, quienes participaron en la Convención Nacional Demócrata el mes pasado, para ofrecerles sus condolencias, dijo un funcionario de la Casa Blanca. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción
2 de septiembre de 2024

Varios congresistas demócratas en Estados Unidos renovaron este domingo sus llamados para garantizar un alto el fuego entre Israel y Hamás tras la muerte de seis rehenes israelíes cuyos cuerpos se encontraron en un túnel en Gaza.

Tel Aviv recuperó los cuerpos de los rehenes, pero sus muertes desataron protestas en Israel este domingo, así como críticas por no haber logrado salvarlos.

El Ejército de Israel dijo que los cuerpos de Hersh Goldberg-Polin, ciudadano israelí-estadounidense, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino fueron devueltos al país.

El senador demócrata estadounidense Dick Durbin dijo en una publicación en X que estaba "desconsolado y devastado" por la noticia de la muerte de Goldberg-Polin.

RECOMENDADOS

"Se debe alcanzar inmediatamente un alto el fuego que permita liberar a todos los rehenes restantes, que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, y que una olvidada y descuidada visión a largo plazo de paz y estabilidad se convierta en realidad", sostuvo Durbin, el segundo demócrata de mayor rango en el Senado.

Jonathan Dekel-Chen, cuyo hijo Sagui es otro rehén con ciudadanía estadounidense, acusó al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de haberse negado a entablar negociaciones con Hamás para traer a los retenidos a casa y dijo que el tiempo se agota.

"Todo el liderazgo militar y la comunidad de inteligencia dijeron pública y abiertamente durante semanas y meses que ya llegó el momento de poner fin a los combates en Gaza y de traer a nuestros rehenes a casa, a tantos como sea posible con vida", dijo Dekel-Chen al programa "Face the Nation" de la cadena estadounidense CBS.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con los padres de Goldberg-Polin, Rachel Goldberg y Jon Polin, quienes aparecieron en la Convención Nacional Demócrata el mes pasado, para ofrecer sus condolencias, según afirmó un funcionario de la Casa Blanca.

FUENTE:TRT World
Explora
Día Internacional de la Lengua Materna: la diversidad en peligro
Siria: La burocracia europea cede ante la agilidad de Moscú
Criptofiasco de Milei y la lección de Pinocho: reflexiones de un economista
Estudiantes sirios en Türkiye, un puente entre Ankara y Damasco
El periodista argentino que denunció en los ‘70 los atropellos en Palestina
Mientras Occidente flaquea, las naciones musulmanas lideran la diplomacia
Latinos en Londres: una comunidad que crece pese al desplazamiento urbano
Beligerancia de Trump y amenazas de Israel dejan a Irán en posición frágil
¿Qué le espera a China con Trump? Posturas duras pero negociaciones aún más
Aranceles de Trump podrían llevar a México a una recesión, afirman expertos
Los efectos de la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud
¿Por qué amenaza de aranceles de Trump es una prueba de fuego para BRICS?
Trump planea la “Riviera de Oriente Medio”, que borrará palestinos del mapa
Los "expertos" de Davos confunden a la gente cuando hablan de la deuda
Marco Rubio: Es “absurdo” que EE.UU. pague por usar el canal de Panamá
Trump sanciona a Corte Penal Internacional por orden de arresto a Netanyahu
La Casa Blanca intenta contener el escándalo por el plan de Trump en Gaza
“Todo quedó bajo tierra”: la artesana que sobrevivió al terremoto de Hatay
EE.UU. arremete contra Cuba, Venezuela y Nicaragua por crisis migratoria
Trump afirma que EE.UU. ocupará Gaza y será dueño de ese “pedazo de tierra”