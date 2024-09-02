Algunos residentes de los suburbios del sur de Beirut se han apresurado a estar preparados para una posible guerra de Israel a gran escala, después de que un ataque de Tel Aviv contra un edificio de apartamentos en julio pasado matara a un alto comandante de Hezbollah. Este bombardeo volvió a encender los temores de un conflicto mucho más extendido.

Para la mayoría de libaneses esa preparación significa mudarse con familiares o alquilar casas en zonas del países de mayoría cristiana, drusa o sunita, que generalmente se consideran más seguras que las zonas de mayoría chiíta, donde el grupo Hezbollah tiene sus principales operaciones y base de apoyo.

Pero, para algunos, este plan B implica mudarse a la vecina Siria.

Aunque Siria lleva 14 años sumida en una guerra civil, durante largo tiempo los combates activos se han suspendido en gran parte del país. Los ciudadanos libaneses, que pueden cruzar la frontera sin visa, visitan Damasco con regularidad. Además alquilar un departamento resulta mucho más barato en Siria que en Líbano.

Zahra Ghaddar relata que a ella y a su familia los conmocionó el ataque con drones dirigido a un edificio de apartamentos –que quedó reducido a escombros– el pasado 30 de julio, en su área, conocida como Dahiyeh. En la operación, además del comandante de Hezbollah Fuad Shukr, murieron dos niños y tres mujeres, y decenas más resultaron heridos.

Hasta ese momento, la capital del Líbano no había vivido las consecuencias de los enfrentamientos transfronterizos casi diarios entre Hezbollah e Israel, que han desplazado a miles de personas desde el 8 de octubre de 2023. Ese día el grupo libanés comenzó a lanzar cohetes hacia el norte de Israel y anunció que lo hacía en respuesta a la brutal ofensiva de Tel Aviv en Gaza. La incesante agresión de Israel contra el enclave deja más de 40.500 palestinos muertos.

Y durante las últimas semanas, los enfrentamientos en el Líbano han parecido estar a punto de salirse de control.

Ghaddar explicó que su familia primero consideró mudarse dentro de su país, pero cambiaron de opinión por las publicaciones en redes sociales que culpan a los civiles desplazados, junto a Hezbollah, por el riesgo de una guerra total en la región. Además, la creciente demanda generó un fuerte aumento de los precios de los alquileres.

“Descubrimos que los alquileres están a partir de 700 dólares, y eso por casas en las que ni siquiera nos sentiremos cómodos”, dijo Zahra.

Esa cantidad equivale a más de lo que muchos libaneses ganan en un mes, por lo que comenzaron a mirar al otro lado de la frontera.

La familia de Ghaddar encontró un apartamento de cuatro habitaciones en Alepo, una ciudad del noroeste de Siria, por 150 dólares al mes. Pagaron el alquiler de seis meses por adelantado y regresaron al Líbano.

Israel lanza periódicamente ataques aéreos contra Siria, generalmente dirigidos contra instalaciones militares o militantes vinculados con Irán, aunque el gobierno de Bashar al-Assad se mantuvo en gran medida al margen del actual conflicto regional.

En el año 2006, Israel y Hezbollah libraron una cruenta guerra que duró un mes y destruyó gran parte del sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut. En ese momento, unos 180.000 libaneses se refugiaron en Siria, muchos de ellos en escuelas, mezquitas y fábricas vacías. Los que pudieron permitírselo alquilaron casas, y algunos, incluso, se establecieron allí de forma permanente.

Rawad Issa, que entonces era un adolescente, huyó a Siria con sus padres. Regresaron al Líbano cuando terminó la guerra, pero el padre de Issa utilizó parte de sus ahorros para comprar una casa en la provincia siria de Hama, por si acaso.

“De esa manera, si ocurriera otra guerra, ya tendríamos una casa lista”, señaló Issa.