TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
El presidente Erdogan llama a una reforma constitucional para Türkiye
El presidente Recep Tayyip Erdogan ha pedido repetidamente una nueva constitución civil, al afirmar que el país debe avanzar más allá de la actual, que fue diseñada por la junta militar después del golpe de 1980.
El presidente Erdogan llama a una reforma constitucional para Türkiye
Erdogan advirtió contra el aumento del odio y la política divisiva, instando a los actores políticos a reconocer que tales estrategias "no benefician a nuestra democracia ni a nuestra nación". / Foto: AA / AA
Por Redacción
3 de septiembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó a una reforma constitucional integral, y afirmó que ha llegado el momento de que Türkiye avance más allá de su "Constitución actual".

"Somos francos en nuestros esfuerzos por introducir una nueva constitución y Türkiye está preparada para ello", dijo Erdogan este lunes en la ceremonia inaugural del nuevo año judicial en la capital, Ankara.

“Debemos deshacernos de nuestra Constitución de la época golpista”, enfatizó Erdogan.

También destacó el compromiso del Gobierno de elaborar una nueva Constitución que guíe al país hacia el futuro "sin hacer distinciones".

La Constitución actual fue introducida por una junta militar después del golpe militar de 1980.

El presidente Erdogan abogó reiteradamente por la redacción de una nueva carta institucionaliza bajo gobierno civil.

RECOMENDADOS

“Un sistema de justicia predecible y orientado a las soluciones”

Erdogan también advirtió contra el aumento del odio y la política de división e instó a los políticos a reconocer que tales estrategias "no benefician a nuestra democracia ni a nuestra nación", por lo que pidió un cambio hacia un discurso político más constructivo.

Al hablar de las prioridades judiciales de su administración, el mandatario destacó la importancia de un “sistema de justicia predecible y orientado a soluciones” que funcione dentro de “plazos razonables”.

Señaló que estos elementos serán un área de prioridad en el futuro.

Erdogan también subrayó el compromiso de su administración con la defensa del estado de derecho, declarando: "No hemos permitido ni permitiremos a quienes intentan reemplazar el principio del estado de derecho con la ley del más fuerte".

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan