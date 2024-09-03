El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó a una reforma constitucional integral, y afirmó que ha llegado el momento de que Türkiye avance más allá de su "Constitución actual".

"Somos francos en nuestros esfuerzos por introducir una nueva constitución y Türkiye está preparada para ello", dijo Erdogan este lunes en la ceremonia inaugural del nuevo año judicial en la capital, Ankara.

“Debemos deshacernos de nuestra Constitución de la época golpista”, enfatizó Erdogan.

También destacó el compromiso del Gobierno de elaborar una nueva Constitución que guíe al país hacia el futuro "sin hacer distinciones".

La Constitución actual fue introducida por una junta militar después del golpe militar de 1980.

El presidente Erdogan abogó reiteradamente por la redacción de una nueva carta institucionaliza bajo gobierno civil.