Si visitas el municipio de San José Tenango, uno de los 570 del distrito de Oxaca en México, si por esas casualidades decides caminar entre esas calles antiguas y desandar el desfiladero de casas bajas, modestas y llenas de color, tal vez escuches un repiqueteo. No es el sonido de ninguno de los pájaros típicos del lugar. Ni son herramientas de carpintero.

Ese sonido que parece un tren en marcha viene de una máquina de coser. Y a la dueña de esa máquina de coser que, noche y día, martilla el compás de San José Tenango se le considera por aquí embajadora de la comunidad de los indígenas mazatecos.

Al rescate de la identidad perdida

Carmela García tiene 49 años y una meta indeleble: lograr que la identidad de los mazatecos sea una bandera que ondee por el mundo entero.

Para alcanzarlo, encabeza múltiples proyectos como semillas lanzadas al viento. De todos ellos, el más emblemático es justamente el que la tiene noche y día sentada detrás de una máquina de coser Singer.

Es una convencida de que, rescatar el huipil, la vestimenta típica de los mazatecos, es una forma de desempolvar la tradición de su pueblo y recuperar el orgullo al vestir como lo hacían los antiguos.

La vestimenta como forma de identidad indígena

“Carmela es líder de mujeres. Su comunidad suele ser muy cerrada y ella ha sido punta flecha en mostrar a la mujer mazateca, y armar proyectos en torno a los talentos femeninos en la comunidad. Ya eso por sí mismo es maravilloso”, describe Munira Piña, quien asistió a sus capacitaciones.

“A los chicos de nuestra comunidad a partir de los 15 no les gusta llevar las prendas tradicionales. Y eso es una tragedia”: Carmela suena resignada pero en los hechos, es tenaz. Parece tallada en bronce.

“La vestimenta es nuestra identidad como pueblos originarios. Necesitamos identificarnos con lo que somos pues la cultura te hace fuerte y te hace sobrellevar la vida cotidiana sin tanto esfuerzo”, cuenta Carmela. “Si los jóvenes se atreven a vestirse con nuestro huipil, es una puerta para incorporar el legado de nuestros ancestros. Ellos, más allá del tiempo, nos enseñan a salir adelante sin tanta tecnología”, añade.

La muerte de su abuela y el comienzo de una misión

Carmela decidió hacer algo para no decirle adiós al pasado como quien despide, inexorable, pasajeros en la estación de tren. Lo hizo una vez que su abuela, Aurelia Margarita, partió de este mundo.

“Ella fue quien me enseñó todo a mí desde los 7 años, pero con la muerte de mi abuelita no quedaba casi nadie en mi familia que hiciera el huipil”, evoca Carmela.

“Gracias a mi abuela, aprendí la manera de hacer estas prendas. Empecé ayudándola a pintar los dibujos para la iconografía que plasmaba en sus lienzos. Cuando murió conservé un huipil hecho por Margarita. Así la tengo más presente”, añade.

Carmela entendió que, si no luchaba contra el paso del tiempo y el desinterés de las nuevas generaciones, todo lo que había hecho su abuelita y sus antepasados serían hilachas en la memoria.

Pero hubo más eslabones que ayudaron a Carmela a consolidar su meta. “Mi suegra Epifania, aún sin saber leer y escribir, era la modista del pueblo. La admiré y hoy conservo su máquina Singer. Ella me enseñó a confeccionar los huipiles, mi abuelita a bordar y a trazar lienzos, y mi esposo me compró mi primera máquina”, recuerda ella, quien gracias al apoyo del presidente municipal y la directora artística María Elena Carrera Carrera, hoy está a cargo de vestir a las danzantes en las fiestas tradicionales. “En el 2018, con la asesoría de Litay Ortega que trabaja en nuestro municipio, ganamos un proyecto para implementar talleres de bordado y confección de huipiles de todas las generaciones en el municipio. Y así pusimos manos a la obra”.

Desde entonces, hace 25 años, Carmela se dedicó a enseñar el arte del huipil. Enseñó en escuelas. Enseñó en casas de familia. Enseñó en fiestas. A adultos y niños. Y enseñó a las mujeres para que, a partir de ese conocimiento ancestral, hicieran sus propios emprendimientos. Es, como se dice ahora, una empoderadora nata.