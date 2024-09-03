Estados Unidos confiscó un avión que utilizaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladó de República Dominicana al estado de Florida, en una medida que el líder latinoamericano tildó de “piratería”, pero que Washington dijo era necesaria debido a la infracción de sanciones.
Funcionarios estadounidenses incautaron el avión, un jet privado Dassault Falcon 900EX, que el Departamento de Justicia afirmó se "compró ilegalmente" y que era utilizado por Maduro y miembros de su gobierno
"El Departamento de Justicia incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches", señaló el secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, en un comunicado.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió una declaración este lunes denunciando la incautación.
"Autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, han confiscado ilegalmente una aeronave utilizada por el presidente" Maduro, señaló el texto.
El sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostró que el avión viajó desde Santo Domingo a Fort Lauderdale el lunes por la mañana.
Por su parte, República Dominicana dijo que no participó en la investigación de EE.UU. sobre el avión.
"Ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio Público participaron en el proceso de investigación de Estados Unidos", dijo a la prensa el canciller dominicano, Roberto Álvarez. También agregó que la aeronave "estaba en territorio dominicano para fines de mantenimiento".
Anthony Salisbury, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, dijo que "este avión fue utilizado predominantemente por Nicolás Maduro en numerosas visitas de estado".
Una victoria cuestionada
La confiscación del avión ocurre en un contexto de tensión política en Venezuela a raíz de las elecciones del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador con el 52%, pero que la oposición disputa.
En esas condiciones, Estados Unidos aseguró que la incautación del avión "es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su desgobierno de Venezuela".
En las elecciones, el CNE proclamó a Maduro ganador para un tercer mandato de seis años. Los resultados fueron posteriormente validados por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sin embargo, la oposición insiste en que obtuvo una amplia mayoría y que tienen las actas de votación que lo demuestran.
No es la primera vez que Estados Unidos toma una acción similar. Desde 2005, Washington ha impuesto numerosas sanciones a individuos y entidades de Venezuela que han causado estrago económico en el país.