Estados Unidos confiscó un avión que utilizaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladó de República Dominicana al estado de Florida, en una medida que el líder latinoamericano tildó de “piratería”, pero que Washington dijo era necesaria debido a la infracción de sanciones.

Funcionarios estadounidenses incautaron el avión, un jet privado Dassault Falcon 900EX, que el Departamento de Justicia afirmó se "compró ilegalmente" y que era utilizado por Maduro y miembros de su gobierno

"El Departamento de Justicia incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches", señaló el secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, en un comunicado.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió una declaración este lunes denunciando la incautación.

"Autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, han confiscado ilegalmente una aeronave utilizada por el presidente" Maduro, señaló el texto.

El sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostró que el avión viajó desde Santo Domingo a Fort Lauderdale el lunes por la mañana.

Por su parte, República Dominicana dijo que no participó en la investigación de EE.UU. sobre el avión.

"Ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio Público participaron en el proceso de investigación de Estados Unidos", dijo a la prensa el canciller dominicano, Roberto Álvarez. También agregó que la aeronave "estaba en territorio dominicano para fines de mantenimiento".