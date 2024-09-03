AMÉRICA LATINA
Ordenan arresto del opositor Edmundo González en Venezuela por conspiración
Un tribunal de Venezuela emitió una orden de detención para el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, por delitos vinculados a las elecciones del 28 de julio.
  A González se le acusa de “graves delitos” como "usurpación de funciones" y "sabotaje", además de “desobediencia de leyes" y "conspiración”. / Foto: Getty Images   / Getty Images
Por Redacción
3 de septiembre de 2024

Un tribunal de Venezuela ordenó este lunes el arresto del líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, por "desobediencia de leyes" y "conspiración". Estas acusaciones están vinculadas a las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador pero cuyos resultados la oposición cuestiona.

La orden de detención se emitió luego de que González Urrutia desacatara tres veces los llamados de la Fiscalía para declarar, en el marco de una investigación penal en su contra. Estas citaciones estaban vinculadas al sitio web en el que la oposición publicó supuestas copias del 80% de las actas de votación que demostrarían la victoria del candidato de la oposición. El Gobierno de Maduro desestima estas actas y asegura que se trata de “documentos forjados”.

El Ministerio Público informó que a González se le acusa de “graves delitos” como "usurpación de funciones" y "sabotaje", además de “desobediencia de leyes" y "conspiración”. Sin embargo, González, quien no aparece en público desde el 30 de julio, argumentó que no se presentó a las citaciones porque considera que las autoridades venezolanas lo someterían a lo que dijo sería un proceso "sin garantías de independencia y del debido proceso".

Tras conocerse la orden de arresto, Maduro aseguró que "nadie en este país está por encima de las leyes y de las instituciones”. El gobierno actual también responsabiliza a González Urrutia y a María Corina Machado, principal líder de la oposición, por hechos de violencia que ocurrieron durante las protestas que estallaron después de las elecciones.

Asimismo, el fiscal general, Tarek William Saab, ya había anunciado una investigación penal contra ambos por "instigación a la insurrección", tras un llamado a los militares a reconocer la victoria de González Urrutia.

Tras las votaciones del 28 de julio, Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral con el 52% de los votos. El resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto, aunque algunos países de América Latina, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, lo desconocen. En contraste, Nicaragua, Cuba, Bolivia y los demás países de la alianza ALBA han expresado su respaldo a Maduro desde el principio.

Por otro lado, la orden de aprehensión coincide con la incautación que realizó EE.UU. de un avión que era utilizado por Maduro, y que trasladó de República Dominicana a Florida. La medida fue tildada por el líder latinoamericano de “piratería”, pero Washington dijo era necesaria debido a la infracción de sanciones.

