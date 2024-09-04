MUNDO
Trump dice tener un plan "sorpresa" para terminar la guerra en Ucrania
El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano prometió un plan que “garantizará” el fin de la guerra de Ucrania si gana las elecciones. El Kremlin ha manifestado dudas previamente.
Trump afirmó en múltiples ocasiones que podía poner fin a la guerra en Ucrania en un solo día. Foto: Archivo Reuters / Reuters
Por Redacción
4 de septiembre de 2024

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, afirmó que tiene planes que "garantizarán" el fin de la guerra en Ucrania. Sin embargo, aclaró que sólo los revelará si gana las elecciones presidenciales en noviembre, en las que mide fuerzas con la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris.

De hecho, Trump se encuentra en una contienda muy reñida con su rival para regresar a la Casa Blanca.

"Si gano, como presidente electo, tendré un acuerdo listo y garantizado. Es una guerra (la de Ucrania) que no debió suceder”, señaló Trump en el podcast de Lex Fridman publicado este martes.

"Tengo un plan muy preciso sobre cómo detener a Ucrania y a Rusia. Y tengo una idea segura —quizás no un plan, pero sí una idea— para China", añadió.

"Pero no puedo compartir estos planes, porque si los doy a conocer no voy a poder utilizarlos y serán poco exitosos. Ya sabes, parte de esto es la sorpresa, ¿no?", continuó el expresidente.

En los últimos meses, Trump ha sido muy crítico frente a los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha enviado para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia.

La guerra no se resolverá en un día, pero habría espacio al diálogo

Esta no es la primera vez que Trump hace una afirmación de este talante sobre la guerra en Ucrania. En múltiples ocasiones ha sostenido que podría terminar las hostilidades en un solo día.

En respuesta a ese tipo de declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Dmitri Peskov, señaló con cautela anteriormente: "No creo que exista una varita mágica. No se puede hacer nada en 24 horas".

Sin embargo, Peskov sí abrió una posibilidad a un eventual diálogo. “Si asumimos que el próximo presidente de EE.UU. hace una declaración durante su discurso de posesión diciendo que Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania, detiene todos los programas de ayuda militar y llama a las partes a sentarse a la mesa de negociaciones, entonces, generalmente, a la mañana siguiente, algo en la cabeza de alguien cambiará, especialmente en Kiev”.

Luego completó: "Esto podría conducir a cambios significativos en la situación, particularmente en Kiev".

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, afirmó también previamente que "es necesario separar la retórica preelectoral de las declaraciones de los funcionarios gubernamentales con los poderes adecuados. Si hablamos de si es posible resolver el conflicto, seamos realistas" sobre el plazo de las 24 horas.

En la misma línea, el enviado ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró que "la crisis ucraniana no se puede resolver en un día".

Trump ha enfrentado críticas por elogiar repetidamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin. En un podcast, dijo que la crisis de Ucrania podría convertirse en "una tercera guerra mundial" y que varios puntos calientes del mundo están en ebullición porque "Estados Unidos no tiene liderazgo".

FUENTE:TRT Español y agencias
