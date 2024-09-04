Ramala, Cisjordania ocupada - Nadreh Abu Sbaa es una de las últimas residentes que quedan en el barrio Hawasheen del campo de refugiados de Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada.

Junto con su marido y su vecina, esta mujer de 48 años lleva los últimos siete días atrapada en su casa, mientras misiles, bombas y munición israelíes perforan todo alrededor.

"No dormimos nada, ni de noche ni de día por el sonido de las explosiones, las granadas, los gritos de los soldados y los ladridos de sus perros. Estamos muertos de miedo", expresó a TRT World .

Cientos de casas han sido destruidas y miles de palestinos han sido obligados a abandonar el campamento de refugiados de Yenín desde que las fuerzas de ocupación israelíes lo invadieron hace una semana. Se trata de la mayor incursión militar a la ciudad y al campamento desde el 2002.

Justamente, Abu Sbaa y su familia fueron desplazadas durante esa operación hace 22 años. La mujer contó que tuvo que abandonar su casa y cuando regresó la encontró totalmente destruida. Pero esta vez, afirma, cualquier ataque a su casa será por encima de su cadáver.

"Cuando en 2002 destruyeron mi casa no recibimos ninguna compensación. No pienso irme. Si viene el ejército les diré: 'Dispárenme, no me iré'. Ya he sufrido bastante", relató mientras empezó a llorar.

"Prefiero morir en mi propia casa que ser desplazada y humillada otra vez más", añadió.

Residentes asediados

Cientos de soldados israelíes con el apoyo de helicópteros, excavadoras y vehículos blindados invadieron Yenín, así como las ciudades de Tubas y Tulkarem en el norte de Cisjordania ocupada, el pasado 28 de agosto.

Aunque más tarde se retiraron de Tubas, las fuerzas israelíes permanecen en Yenín y Tulkarem, sitiando las entradas de las ciudades, pueblos, campos de refugiados y hospitales, en un intento por aplastar cualquier resistencia armada en esas zonas y causando una destrucción generalizada.

Al menos 31 palestinos han muerto en solo una semana, incluidos siete niños y dos ancianos. La mayoría de las víctimas son de Yenín, donde 18 palestinos perdieron la vida, así como cuatro personas en Tubas y otras cinco en Tulkarem, según informó el Ministerio de Salud palestina. Además, más de 130 personas resultaron heridas.

Adicional a los asesinatos, las fuerzas de Israel han destruido gravemente no sólo viviendas y tiendas, sino también infraestructuras clave como carreteras, líneas eléctricas y redes de agua y alcantarillado.

Los residentes que permanecen en los campamentos están bajo asedio, sin poder salir, sin acceso a atención médica, alimentos, telecomunicaciones, agua ni electricidad.

La vecina de Abu Sbaa es madre de tres hijos, uno de ellos un bebé, que desde hace varios días no tiene leche ni pañales debido a la incursión militar.

"Tiene que usar pañales de tela en lugar de pañales para su bebé. La situación es muy difícil. Además, hace tres días que no tenemos pan", dijo Abu Sbaa.

"No podemos irnos, hay francotiradores justo delante de nuestra casa. No nos acercamos a las ventanas. Nos estamos atrincherando en los rincones de la casa y solo rezamos a Dios para que nosotros y nuestra casa permanezcamos a salvo", continuó con voz temblorosa.

Una resistencia en aumento

Los funcionarios palestinos estiman que sólo Yenín sufrió daños que se cuantifican en más de 500 millones de shekels (135 millones de dólares).