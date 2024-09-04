TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Erdogan: Alianza de Türkiye y Egipto, vital para paz y estabilidad regional
Ankara y El Cairo reafirmaron su apoyo a Palestina en una mientras ambas partes firman 18 acuerdos para avanzar en la cooperación en diversos campos.
Erdogan: Alianza de Türkiye y Egipto, vital para paz y estabilidad regional
El próximo año se cumplirán 100 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. / Foto: AA / AA
Por Redacción
4 de septiembre de 2024

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Türkiye y Egipto comparten una posición común sobre la cuestión palestina y que ambos desean un alto el fuego inmediato y permanente frente a la ofensiva de Israel contra Gaza.

"Las contribuciones de Türkiye y Egipto a la paz y la estabilidad regionales son de vital importancia", sostuvo Erdogan este miércoles en una conferencia de prensa junto a su homólogo egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, quien se encuentra de visita en Türkiye.

Esta es la primera vez que Al Sisi viaja a Türkiye desde que asumió el cargo en 2014. Está de visita por invitación de Erdogan.

Durante la visita del mandatario egipcio, los líderes copresidieron la reunión de alto nivel del Consejo de Cooperación Estratégica que se llevó a cabo por primera vez entre estos países y firmaron 18 acuerdos en diversos campos.

"Hemos reafirmado nuestra voluntad de avanzar en nuestra cooperación en todas las áreas, incluyendo industria, comercio, defensa, atención sanitaria, medio ambiente y energía", indicó Erdogan. Añadió que ambos países avanzarán en sus relaciones multilaterales con un "enfoque de beneficio mutuo".

Historia compartida y vínculos estrechos

RECOMENDADOS

Türkiye y Egipto, dos potencias de Oriente Medio, han profundizado sus lazos bilaterales como parte del proceso de normalización iniciado hace tres años.

En febrero, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó Egipto, donde se reunió con Al Sisi y firmó varios acuerdos sobre turismo, cultura y educación.

Las relaciones comerciales han sido claves en la cooperación entre Türkiye y Egipto durante mucho tiempo. Ambos países esperan ahora aumentar su volumen de comercio bilateral en al menos un 50%, de 10.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares.

Türkiye ha estado entre los cinco principales socios comerciales de Egipto durante los últimos diez años.

Ambos países cuentan con siglos de historia compartida y estrechos lazos de amistad, y el próximo año se cumplirán cien años desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas.

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan