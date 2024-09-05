Mientras la comunidad internacional tiene los ojos sobre la devastada Gaza, Israel ha intensificado sus ataques y bombardeos en Cisjordania ocupada: la incursión de su ejército –la mayor en dos décadas– ha matado al menos a 39 palestinos en la última semana, entre ellos niños y ancianos, y herido a más de 145, según el Ministerio de Salud palestino.

Durante la madrugada de este jueves el ejército israelí bombardeó un vehículo, matando a cinco palestinos y dejando varios heridos en la localidad de Tubas, ubicada al noreste del territorio ocupado, informó la agencia de noticias palestina WAFA.

Al mismo tiempo, numerosos soldados israelíes irrumpieron en el campo de refugiados de Faraa, también en Tubas, donde se escucharon explosiones, indicaron testigos a AFP.

Además, el ejército bloqueó todas las calles y las entradas a las ciudades y pueblos de Cisjordania ocupada con puestos de control militares y puertas de hierro.

La zona se ha convertido en una especie de “gran prisión”, afirman residentes palestinos. Basándose en estos testimonios, analistas aseguran que la ciudad de Hebrón se encuentra en condiciones similares a las de la Segunda Intifada en el año 2000.

El ejército israelí también intensificó su bloqueo sobre el campo de refugiados de Yenín, enviando más fuerzas escoltadas por drones y excavadoras. Envió refuerzos militares a esa zona y también a Tulkarem, informó la agencia de noticias Anadolu.

Gallant: El ejército debe utilizar “toda su fuerza” en Cisjordania ocupada

Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí , Yoav Gallant, afirmó este miércoles que el ejército debería utilizar "toda su fuerza" en Cisjordania ocupada.

Gallant indicó que había ordenado al ejército israelí que lleve a cabo bombardeos aéreos "donde sea necesario" para "evitar poner a soldados en peligro".