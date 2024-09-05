El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la celebración de la primera cumbre hispano-palestina, al tiempo que su país continuará "presionando" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Corte Penal Internacional (CPI).
“Antes de que termine este año vamos a celebrar la primera cumbre bilateral entre España y Palestina, en la que esperamos firmar varios acuerdos de colaboración entre ambos Estados", afirmó.
"Vamos a seguir apoyando al pueblo gazatí, sosteniendo a la UNRWA (la agencia para los refugiados palestinos de la ONU)", sostuvo.
El mandatario reiteró su deseo de "estrechar sus vínculos" bilaterales. También aseguró que seguirá presionando a Netanyahu en la CPI, tribunal que lo investiga por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto entre Israel y Gaza.
¿Qué medidas tomó España para apoyar a Palestina?
España se ha erigido en los últimos meses como una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea (UE) respecto al Gobierno de Netanyahu.
La principal medida que tomó para apoyar a Gaza fue el reconocimiento de Palestina como Estado el pasado 28 de mayo.
La acción fue coordinada con Noruega e Irlanda y tuvo un alto significado simbólico, ya que buscaba impulsar a otros países europeos a hacer lo mismo.
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, instó en mayo a los países miembros de la UE a que respalden oficialmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, que también investiga a Israel por genocidio.
"Voy a pedir a los otros 26 socios (de la UE) que declaren su respaldo a la CIJ”, declaró entonces Albares, y pidió que tomen medidas para que Israel respete sus decisiones, declaró entonces Albares a la prensa durante una conferencia conjunta con sus homólogos irlandés y noruego.
¿Son suficientes las medidas de Sánchez?
Más allá de los anuncios, algunos activistas se preguntan si el Gobierno español tomará otras medidas firmes para apoyar a Palestina y presionar a Netanyahu y cuándo lo hará.
Movimientos españoles de solidaridad con Palestina, tales como la plataforma Libertad para Palestina, han destacado que las medidas tomadas por el mandatario no son suficientes.
En los últimos meses ha surgido cierta controversia cuando el Gobierno español permitió que barcos militares israelíes que transportan armas naveguen en aguas marítimas españolas y que utilicen los puertos del país. Algunos políticos, como Irene Montero, secretaria del partido Podemos –socio del Gobierno de Sánchez–, criticaron a Sánchez por estos acontecimientos.
En esta línea, a mediados de mayo grandes movilizaciones estallaron en el país para paralizar un buque que transportaba armas hacia Israel y que tenía previsto atracar en la ciudad española de Cartagena aunque finalmente no lo hizo.
Poco después, el 30 de julio, la organización (Red Estatal de Palestina Contra la Ocupación (RESCOP), denunció la presencia de otro barco, el Overseas Santorini, que supuestamente transportaba combustible para aviones de guerra israelíes y que se dirigía a la ciudad de Algeciras, en el sur del país.
Otra controversia surgió en julio, cuando un informe del Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs, con sede en Barcelona, aseguró que España había adquirido armamento israelí por mil millones de euros.
Varios medios españoles hicieron eco de la noticia, lo cual despertó protestas por todo el país, exigiendo la “ruptura de relaciones y el embargo de armas”, medidas que aseguran son las que verdaderamente “pondrán fin al actual genocidio contra el pueblo palestino”.
Un genocidio en marcha
Israel, que desobedeció una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego inmediato, se ha enfrentado a la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte del grupo de resistencia palestino.
A casi 11 meses después del inicio de la brutal ofensiva israelí, vastas extensiones de Gaza se encuentran en ruinas.
Fuentes del Ministerio de Salud de Gaza aseguran que Israel ha matado más de 40.861 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido más de 94.398. Además, miles de personas han muerto bajo los escombros de las casas bombardeadas, mientras que unos 10.000 palestinos han sido secuestrados por las tropas israelíes.
Sin embargo, médicos y enfermeros estadounidenses que han trabajado como voluntarios en Gaza en los últimos meses afirman que el número probable de muertos "ya es superior a 92.000". Asimismo, un estudio publicado en la revista Lancet indicó que el número real de muertos podría superar los 186.000.