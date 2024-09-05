El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la celebración de la primera cumbre hispano-palestina, al tiempo que su país continuará "presionando" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Corte Penal Internacional (CPI).

“Antes de que termine este año vamos a celebrar la primera cumbre bilateral entre España y Palestina, en la que esperamos firmar varios acuerdos de colaboración entre ambos Estados", afirmó.

"Vamos a seguir apoyando al pueblo gazatí, sosteniendo a la UNRWA (la agencia para los refugiados palestinos de la ONU)", sostuvo.

El mandatario reiteró su deseo de "estrechar sus vínculos" bilaterales. También aseguró que seguirá presionando a Netanyahu en la CPI, tribunal que lo investiga por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto entre Israel y Gaza.

¿Qué medidas tomó España para apoyar a Palestina?

España se ha erigido en los últimos meses como una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea (UE) respecto al Gobierno de Netanyahu.

La principal medida que tomó para apoyar a Gaza fue el reconocimiento de Palestina como Estado el pasado 28 de mayo.

La acción fue coordinada con Noruega e Irlanda y tuvo un alto significado simbólico, ya que buscaba impulsar a otros países europeos a hacer lo mismo.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, instó en mayo a los países miembros de la UE a que respalden oficialmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, que también investiga a Israel por genocidio.

"Voy a pedir a los otros 26 socios (de la UE) que declaren su respaldo a la CIJ”, declaró entonces Albares, y pidió que tomen medidas para que Israel respete sus decisiones, declaró entonces Albares a la prensa durante una conferencia conjunta con sus homólogos irlandés y noruego.

¿Son suficientes las medidas de Sánchez?

Más allá de los anuncios, algunos activistas se preguntan si el Gobierno español tomará otras medidas firmes para apoyar a Palestina y presionar a Netanyahu y cuándo lo hará.