CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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¿Animales que son espías? Desde ballenas presas hasta palomas en calabozos
Ballenas que espían para Rusia, delfines que reportan a la CIA o palomas detenidas por “trabajar” para el enemigo. Estas son las historias de animales que han tenido roles de espionaje.
¿Animales que son espías? Desde ballenas presas hasta palomas en calabozos
"Hvaldimir", la famosa ballena beluga que se creyó que era un espía ruso, fue encontrada muerta con múltiples heridas de bala. Imagen ilustrativa. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción

Una ballena sospechosa de espiar para Rusia fue asesinada a disparos en aguas de Noruega, según informaron este miércoles grupos de derechos de animales que había estado monitoreando a la ballena.

Su cuerpo fue trasladado el lunes a una sucursal local del Instituto Veterinario Noruego para realizarle la autopsia. Se estima que el informe estará listo en aproximadamente tres semanas.

"Tenía múltiples heridas de bala en todo el cuerpo", confirmó la directora de One Whale, Regina Crosby Haug, a la agencia de noticias AFP.

Las organizaciones NOAH y One Whale anunciaron que habían presentado una denuncia ante la policía noruega pidiendo que abrieran una "investigación criminal".

Apodada "Hvaldimir" en un juego de palabras con la palabra noruega para ballena, hval, y sus supuestos vínculos con Moscú, la beluga blanca apareció por primera vez en la costa de la región de Finnmark, en el extremo norte de Noruega, en 2019.

Cuando fue vista por primera vez en 2019 cerca de la isla de Ingoya en el norte de Noruega, Hvaldimir llevaba un arnés con lo que parecía ser un soporte para una cámara pequeña.

La ballena estaba muy interesada en la gente y respondía a las señales manuales, lo que llevó a la agencia de inteligencia interna de Noruega a suponer que estuvo en cautiverio en Rusia como parte de un programa de investigación antes de cruzar a aguas noruegas. Sin embargo, Moscú nunca ha emitido ninguna reacción oficial a las especulaciones de que podría ser un "espía ruso".

Sin embargo, esta no es la primera vez que se utilizan animales para espiar.

Si bien el uso de animales y aves en la guerra antigua --desde perros rastreadores hasta palomas mensajeras-- está bien documentado, las funciones de espionaje modernas parecen haber alcanzado un valor significativo con la combinación de tecnología.

El uso de las aves como espías se remonta a 1907, cuando Julius Neubronner creó una pequeña cámara automática para colocar sobre las aves. Su descubrimiento abrió el camino para que el ejército alemán utilizara palomas equipadas con cámaras durante la Primera Guerra Mundial.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, los espías alados, en particular los cuervos, grajos y palomas, fueron entrenados por agencias de inteligencia para el espionaje.

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En 1976, Estados Unidos desclasificó un documento de la Oficina de Investigación y Desarrollo que arrojaba luz sobre el intento de entrenar a diferentes especies de aves en la tarea de llevar a cabo tareas de recolección de información para misiones de apoyo, particularmente en Europa.

El informe también elogió a las palomas por superar a todos los demás animales en el espionaje. Las palomas ganaron más medallas de honor que cualquier otro animal en la historia militar y de inteligencia.

En la década de 1960, la CIA incluso intentó utilizar delfines para ataques submarinos para atacar y vigilar barcos enemigos.

¿Israel entrena "robots serpiente"?

Por otro lado, según informes recientes, el ejército israelí está desarrollando y entrenando "robots serpiente" para manejarse en lugares difíciles y penetrar en áreas restringidas para misiones de inteligencia.

En 2016, un gran buitre de una envergadura de dos metros cruzó la frontera israelí hacia el Líbano. Los lugareños sospecharon que el animal estaba siendo utilizado para espiarlos, ya que tenía un dispositivo electrónico incorporado.

Una práctica reiterada en el subcontinente indio

Las guerras de espionaje entre palomas también fueron comunes en el subcontinente indio, donde los enemigos India y Pakistán han "arrestado" a palomas por espionaje, lo que a menudo desencadena una oleada de memes en las redes sociales.

En mayo de 2015, India arrestó a una paloma blanca en la disputada Cachemira que presuntamente provenía de Pakistán y en octubre de 2016, otra paloma fue detenida después de ser encontrada con una nota que amenazaba al primer ministro indio Narendra Modi.

En mayo de 2020, un hombre de Pakistán escribió una emotiva nota al primer ministro indio instándolo a que devolviera su paloma. Sin embargo, la policía india dijo que la paloma tenía un anillo en una de sus patas, con un código inscrito que estaban tratando de descifrar. El hombre de Pakistán afirmó que la paloma arrestada no tenía ningún código, sino que era su teléfono móvil.

Más recientemente, en febrero de 2024, las autoridades indias liberaron una paloma en la naturaleza después de mantenerla "detenida" durante ocho meses porque se sospechaba que espiaba para China.

FUENTE:AFP
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