ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Más de dos millones de palestinos en riesgo de desnutrición en Gaza
La mayoría de los palestinos en Gaza necesita asistencia alimentaria urgente para no sufrir desnutrición, lo que representa la crisis de alimentos más grave de la historia del enclave, según informes.
Más de dos millones de palestinos en riesgo de desnutrición en Gaza
Palestinos desplazados esperan recibir comidas distribuidas por el banco de alimentos en el norte de Gaza, en el barrio de Beit Lahia, en medio del bloqueo total y los ataques israelíes. Foto: AA / AA
Por Redacción
6 de septiembre de 2024

Gaza padece una de las crisis alimentarias más graves de su historia: sus 2,2 millones de residentes necesitan alimentos y asistencia humanitaria urgente para sobrevivir, por lo que una gran parte de ellos se enfrenta al riesgo de desnutrición aguda, advirtió el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias (GRFC).

El estudio determinó que las personas que enfrentan o que están bajo el riesgo de una "catástrofe" alimentaria a nivel global aumentó a 1,9 millones en 2024, en contraste con 705.000 el año pasado. "Este es el número más alto registrado por el GRFC, impulsado por el conflicto en Gaza y Sudán", señaló.

La categoría “catástrofe” incluye a quienes experimentan una falta extrema de alimentos, es decir, “pasan días enteros sin comer”, lo que conlleva al agotamiento de sus capacidades físicas, con el riesgo de sufrir desnutrición aguda y muerte, señaló el estudio, publicado por la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias.

En esta misma línea, la ONU afirmó que el 96% de la población de Gaza pasa hambre, según su último informe de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria.

Asimismo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU advirtió que la brutal ofensiva sobre Palestina agravará aún más los niveles ya catastróficos de hambre aguda, y que ya se están produciendo muertes.

Israel bloquea la ayuda humanitaria en Gaza

RECOMENDADOS

El estado sionista está acusado de genocidio ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer crímenes de lesa humanidad en Gaza. En enero emitió “órdenes provisionales” para prevenir el “genocidio”, entre ellas, permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Sin embargo, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desoyó esta medida y, por el contrario, agravó la situación de los palestinos al bloquear en mayo la entrada de asistencia por el paso fronterizo de Rafah.

Sin embargo, Israel lleva años utilizando el hambre como estrategia de guerra en el enclave, según afirma la organización de derechos humanos Human Rights Watch, en su informe “Israel está matando de hambre a Gaza”.

Nada nuevo para Gaza

Pero la desnutrición en Gaza no es nueva, aunque los niveles en los que se encuentra en la actualidad sí lo son. Desde el año 2007, Israel impuso un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a Gaza, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y de elementos básicos para sobrevivir.

Además, la estrategia de Israel de atacar y quemar campos de cultivo e infraestructuras agrícolas durante operaciones militares han limitado la capacidad de los palestinos para acceder a alimentos y producir sus propios cultivos, según han denunciado durante años Oxfam y varias ONGs durante años.

FUENTE:TRT Español
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques