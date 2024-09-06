ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Ataques israelíes en Gaza matan a más de 200 palestinos en la última semana
Los bombardeos en zonas residenciales y refugios para desplazados mataron e hirieron a cientos de palestinos, mientras las negociaciones de tregua siguen estancadas por las negativas de Tel Aviv.
Palestinos examinan un agujero creado entre edificios derrumbados como resultado de un ataque israelí en Jan Yunis, Gaza, el 6 de septiembre de 2024. / Foto: AA. / Others
Por Redacción
6 de septiembre de 2024

A pesar de las reiteradas llamadas de la comunidad internacional a cesar sus brutales ataques y aceptar un acuerdo de alto el fuego, las bombas de Israel siguen cayendo sobre Gaza, matando a decenas de palestinos cada día. En la última semana, casi 200 perdieron la vida a causa de los bombardeos en zonas residenciales y en refugios para desplazados en el enclave sitiado.

El ejército israelí mató al menos a seis palestinos y dejó varios heridos en un ataque contra la escuela Safad en el barrio de Zeitoun, en la Ciudad de Gaza, este domingo. Uno de los edificios de la escuela donde se refugiaban cientos de personas desplazadas fue destruido, según testigos.

Otro ataque contra un edificio universitario, Namaa College, que alberga a personas desplazadas en el noroeste de la misma ciudad, mató a seis palestinos, según informaron fuentes médicas este martes.

Asimismo, el pasado sábado por la noche un ataque tuvo como objetivo el área que rodea el Hospital Árabe Al Ahli, causando también daños en el centro de salud; la cifra exacta de muertos y heridos aún no ha sido determinada. Algo similar ocurrió en las cercanías del Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir Al Balah, donde fueron atacadas tiendas de campaña de refugiados este jueves.

El número de muertos continuó aumentando durante la semana, a medida que el ejército israelí realizó al menos otros diez ataques en barrios residenciales. Como resultado, la cifra de muertos entre el fin de semana y este jueves ascendió a 187, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Desde el 7 de octubre del año pasado, 40.878 personas han perdido la vida en Gaza debido a la ofensiva israelí, y al menos 94.454 han resultado heridas, en su mayoría mujeres y niños.

Los ataques de esta semana dejaron dolorosas historias y terribles imágenes que circularon por las redes sociales. Entre ellas, la foto de Tala Abu Ajwa, una niña de 10 años que murió mientras patinaba: sus patines con correas de velcro blancas y ruedas rosas sobresalen de debajo de una tela blanca que cubre su cadáver. "La reconocí por sus patines, lo único que se veía", dijo su padre.

Campaña de vacunación en medio de los ataques

Los ataques en las cercanías de dos de los hospitales más importantes del enclave, el Hospital Árabe Al Ahli y el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, ocurrieron mientras iniciaba la campaña de vacunación para niños contra la polio.

Multitudes de palestinos acudieron esta semana a centros médicos para vacunar a sus hijos. En la primera etapa, aproximadamente 187.000 recibieron la vacuna, informó la Organización Mundial de la Salud, y la segunda etapa comenzó este viernes.

Sin embargo y a pesar de las promesas de Tel Aviv de hacer “pausas humanitarias”, la campaña se llevó a cabo en medio de bombardeos. Además, Israel se negó a coordinar la entrada de equipos médicos para la vacunación al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, según informó el Ministerio de Salud del enclave.

Sin avances en las negociaciones de alto el fuego

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás que garantice un alto el fuego se encuentran estancadas.

“No hay un acuerdo en proceso”, afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu este jueves en una entrevista con "Fox and Friends".

Netanyahu y la administración del presidente estadounidense Joe Biden están en desacuerdo sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para un cese al fuego en Gaza y la liberación de prisioneros.

Sus declaraciones surgen luego de que funcionarios de Estados Unidos afirmaron que estaban trabajando en una propuesta revisada para abordar las diferencias restantes entre los líderes israelíes y de Hamás.

"Basado en lo que he visto, el 90% está acordado, pero quedan algunos asuntos críticos", incluido el Corredor de Filadelfia en la frontera sur de Gaza, indicó el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

Sin embargo, funcionarios israelíes reiteraron que la posibilidad de acuerdo parece lejana. Según la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, fuentes gubernamentales indicaron que una nueva propuesta, que se espera que se presente en los próximos días, probablemente “no cumplirá con las demandas de ninguna de las dos partes”, afirmaron.

