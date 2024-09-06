“Somos conscientes de que cualquier respiración puede ser nuestra última”. Con el chillido constante de un avión de guerra en el trasfondo, Ibrahim Abusaqer, un estudiante palestino de 22 años, cuenta su historia con una voz suave y elocuente, en el inglés que aprendió sin nunca salir de Gaza.

Ibrahim, su madre, su padre y sus tres hermanas han vivido este capítulo oscuro de la humanidad en carne propia, bajo un panorama donde casi 41.000 palestinos han perdido la vida, en su mayoría mujeres y niños; y más de 94.450 han resultado heridos por la agresión israelí después del ataque de Hamás del 7 de octubre.

La guerra estalló con bombardeos intensos en el barrio de Al-Rimal, cerca de la casa de la familia Abusaqer, en la Ciudad de Gaza. “El tercer día escuchamos un rumor: los israelíes iban a atacar el edificio de 16 plantas frente a nosotros. Estábamos aterrados e inseguros; todos los residentes de la zona bajaron a la calle para preguntar sobre este rumor.”

“De repente, hubo un bombardeo terrible en el barrio. Todos se echaron a correr. Mi madre estaba llorando, y mis hermanas cayeron al suelo aterrorizadas.”

“Nos refugiamos en un lugar cerca del Centro Cultural Ortodoxo. Creíamos que estaba a salvo porque era una institución internacional, pero no era así. Los bombardeos estaban muy cerca y el humo empezó a entrar en el lugar. Era una noche aterradora, y volvimos a nuestro edificio.”

El sexto día, escucharon un rumor que todo el norte de Gaza tendría que evacuarse al sur, y vieron que las organizaciones internacionales estaban ya haciendo eso. Todos los vecinos salieron a la calle preguntando confusamente qué hacer. “Tomamos una decisión rápida,” dice Ibrahim. “Por miedo, nos fuimos hacia el sur.”

Al bajar la escalera, no miraron atrás, creyendo que volverían. Salieron con solo su ropa, papeles de identificación, y la escritura de casa. “Era una situación para romper el corazón”.

“El primer desplazamiento era como la escena del exodo palestino. Salimos con mucha gente del barrio, pero algunos estaban más reacios a dejarlo todo, y otros preferían morir en sus casas. Otros más no se tomaban el asunto en serio. Llegó el punto en que ya no había ningún taxi por la cantidad de gente que estaba siendo evacuada”, relata.

“Primero fuimos a la casa de unos parientes, luego [el ejército israelí] empezó a llamar a la gente avisándoles de ir aún más hacía el Sur:”

Diez meses y seis desplazamientos más tarde, se enteraron de que su edificio, y el barrio entero, fueron destruidos.

“Este es el precio de nacer en una ciudad que no es tuya”, cuenta a TRT Español en exclusivo por medio de grabaciones de audio. “No tienes tierra ni propiedad.”

Una historia de terror peor que una ficción

Algo mucho peor se avecinaba. En los ataques israelíes, dos de los primos de Ibrahim fueron asesinados; la mayoría de la familia de su tío y 21 personas del lado de su madre han sido martirizados.

En uno de los muchos campamentos de refugiados de Gaza fue asesinado un pariente de Ibrahim por un proyectil de artillería que dejó su cuerpo en dos partes. “Tenía una hija de 2 años”, dice Ibrahim. “Era un hombre simpático.”

Su viuda y su hija lograron escapar a Egipto. Seguir ese mismo camino es lo único que ahora da una chispa de ilusión.

“Testimoniar la muerte de nuestros parientes asesinados así es horroroso”, afirma Ibrahim. “Cada vez que vemos el nombre de un conocido en las noticias, caemos en una gran desesperación, pero ahora eso se ha transformado en algo normal. Hemos llegado a un punto sin precedentes de congelación emocional.”

Una pesadilla diaria

Desde hace diez meses, la rutina diaria de Ibrahim es salir a llenar un bidón de agua. El 97% del agua de Gaza ya estaba contaminada antes de esta guerra, lo cual está provocando actualmente una crisis grave de diarrea, infecciones cutáneas e incluso polio. Él mismo tuvo una gastroenteritis recientemente.

Ibrahim ha perdido 20 kilos desde el comienzo de la agresión israelí. Va al mercado a comprar alimentos, en su mayoría defectuosos o sin valor nutricional, a precios super inflados por la escasez. Ya solamente exponerse –incluso para mandar estas grabaciones de voz– supone un riesgo enorme por los frecuentes bombardeos.

En uno de sus últimos desplazamientos, se refugiaban 16 familiares en un piso de 70 metros cuadrados. Sin luz, el calor del verano es sofocante; tampoco hay privacidad. Muchas veces usan leña para cocinar, que llena el espacio apretado de humo, reservando así el gas para emergencias.

El desayuno consiste de comida enlatada o huevos, cuando Israel los deja entrar, pero son muy caros.

Al mediodía, a menudo comen solamente pan con za‘tar, una mezcla de tomillo, sésamo y sal. A veces tienen arroz para comer, pero otras veces no comen nada, porque no se puede encontrar ingredientes, o porque “los bombardeos son tan intensos que nadie tiene ganas de cocinar”.

De un genocidio a otro

La huida de la familia Abusaqer es un eco de la limpieza étnica que vivieron los abuelos de Ibrahim en la Nakba – ‘el Catastrofe’ – de 1948, cuando más de 700.000 palestinos fueron desarraigados de sus hogares para crear el estado de Israel.

Buscaron refugio en Gaza con solo sus papeles y la llave de su casa, esperando poder volver algún día que nunca llegó.

Ibrahim nació en el campamento de refugiados Al-Mawasih en el norte de Gaza y creció en la Ciudad de Gaza.

Asistió a diferentes escuelas UNRWA, el organismo creado por las Naciones Unidas para apoyar a los palestinos desplazados por la fuerza en 1948. Ahí, jugar con los niños del barrio le ayudó a superar la situación difícil, creando así un poquito de normalidad.

La educación era el único ámbito donde podía crecer, ofreciéndole un escape de las condiciones tan difíciles como la pobreza y la falta de libertad.

“En Gaza, estudiar es la única cosa que hacer”, Ibrahim explica. “No hay otras distracciones.”

La pregunta de un profesor respecto a sus orígenes le despertó interés acerca de sus raíces. Además de preguntar a su padre, comenzó a investigar en la escuela y por internet. Lo que culminó en un aprendizaje profundo sobre la historia de su pueblo y la causa palestina.

Tenía 12 años cuando estalló la guerra de 2014, que duró 50 días entre julio y agosto. El ejército israelí mató a 2251 palestinos, de los cuales más de la mitad eran civiles. Estos acontecimientos impactaron a toda la comunidad. Muchos de los amigos de la familia Abusaqer emigraron después de esa fecha, pero sus padres no podían dejar sus trabajos, y además habían sacado préstamos para comprar su piso.

En la guerra de 2021, el ejército israelí empezó una nueva táctica de bombardear a edificios residenciales desde el aire, sepultando familias enteras debajo de los escombros. Amnistía Internacional documentó varios casos en los que el ejército israelí no advirtió a tiempo para que los residentes pudieran escapar con vida. Esto llevó a reconocidos expertos a condenar los ataques como crímenes de guerra o contra la humanidad.

Pensando que en guerras posteriores podría ser igual, muchos de los familiares de los Abusaqer emigraron, deseando seguir con sus estudios en el extranjero y así mejorar sus vidas.

La vía académica brinda oportunidades para los palestinos que añoran mejorar su situación. No obstante, sus títulos pueden ser difíciles de homologar en otros países, y estudiar cuesta dinero.

“La odontología es una carrera cara”, admite Ibrahim. “¿Habrán universidades que reconocerán los numerosos créditos que ya obtuve?”.

Empezando una campaña de GoFundMe para cubrir las tasas infladas que permiten cruzar la frontera, la familia Abusaqer recaudó lo suficiente para salvar a un miembro de la familia: Haya, la hermanita de Ibrahim.