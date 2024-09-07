En una desgarradora historia de la asediada Gaza, Baylasan Usrof, de 10 años, surge como una de las pocas sobrevivientes de un bombardeo israelí que arrasó la casa de su familia en Jan Yunis. El ataque, parte de la brutal agresión de Israel contra el enclave arrasado, ocurrió en noviembre de 2023.
Usrof sobrevivió a la masacre, pero sufrió una pérdida desgarradora: debieron amputarle su pierna izquierda. Su historia encarna el dolor incesante de innumerables niños palestinos atrapados en el fuego cruzado de la devastadora ofensiva.
En esta entrevista exclusiva con TRT World, Usrof, quien llegó a Estados Unidos esta semana para recibir tratamiento, describió los horrores a manos de Israel que ella y su familia sufrieron durante las primeras etapas del genocidio.
"Estaba en casa, durmiendo. De repente, dos misiles cayeron sobre nosotros. Me desperté, mi mamá estaba gritando. Ella estaba (en el piso) de arriba. La sacaron primero a ella y luego a otra niña (en el piso) de abajo. Las llevaron al hospital y luego volvieron por mí", contó Usrof a TRT World.
"Seguí pidiendo ayuda, y me sacaron y me llevaron al hospital. Después de eso, no sé qué pasó", agregó la sobreviviente de 10 años.
Luego de que el bombardeo israelí impactara la casa de su familia, su sensación inicial fue de que "no hay seguridad".
"El miedo era abrumador", recordó Usrof, reflexionando sobre el ataque implacable que destrozó la vida de su familia.
El bombardeo con misiles dejó profundas cicatrices físicas y emocionales.
Su madre sufrió graves heridas en las piernas; su hermano tenía la cara y el pelo quemados; su hermana fue impactada en la espalda y los ojos, lo que le impedía abrirlos. El padre de Usrof también sufrió lo peor, con heridas profundas en las piernas que le impiden mantenerse en pie.
"Era tanto el dolor que no lo podía soportar"
Después de sobrevivir al ataque israelí, Usrof, su madre, su hermana y su hermano -cuyos nombres se mantienen en reserva por seguridad- huyeron a Egipto en un intento desesperado de encontrar refugio.
Su padre y otro hermano se quedaron en Gaza.
"Sólo mi padre y mi hermano" se quedaron en Gaza, contó Usrof. "Mi madre, mi hermana y mi hermano, cuyo rostro quedó quemado, están en Egipto".
En El Cairo, la agonía física que soportó la niña sólo fue comparable al profundo tormento emocional que enfrentó. Cada paso que dio en la capital de Egipto era un doloroso recordatorio de la familia y el hogar que había perdido, lo que la obligaba a lidiar con las sombras inquietantes de su pasado mientras buscaba consuelo en una nueva tierra.
"Tenía tanto dolor en la pierna que no podía soportarlo", dijo Usrof sobre su condición.
"Mi madre estaba frente a mí, impotente hasta el punto de llorar porque no sabía qué hacer", relató.
Usrof recordó cómo un video que vio su madre le dio un rayo de esperanza. Las imágenes hablaban de la posibilidad de que los niños palestinos, heridos por la brutal agresión de Israel, fueran a Estados Unidos para recibir tratamiento. Este video se convirtió en un faro, iluminando el camino de su viaje hacia poder sanarse.
"Mi madre vio un video sobre los niños que podían venir a Estados Unidos para recibir tratamiento", explicó Usrof. "Lo comentó, esperando que yo fuera uno de esos niños que pudiera recibir la ayuda que necesitaba".
El viaje de Usrof a Estados Unidos
HEAL Palestine es una organización humanitaria sin fines de lucro que ayudó a que Usrof viajara a Estados Unidos para recibir una prótesis.
Durante los días previos a la llegada de Usrof, la organización informó constantemente al público en Instagram, invitando a todos a reunirse y darle la bienvenida a la sobreviviente.
Miles de personas esperaban pacientemente el aterrizaje de la niña en Estados Unidos. A su llegada el 31 de agosto al Aeropuerto Internacional de Dulles, Usrof recibió la bienvenida como heroína por parte de cientos de personas que acudieron a ofrecerle su apoyo.
La gente vitoreó su nombre, la colmó de regalos y levantó carteles que decían "Bienvenida, Baylasan" y "Te amamos, Baylasan". El aire se llenó con el ondear de las banderas palestinas, creando un mar de solidaridad y apoyo.
Dos días después de su llegada, la organización publicó otra actualización para informar que Usrof tenía su primera cita con un protésico para comenzar su proceso hacia la obtención de una nueva extremidad.
Miles de personas aún necesitan ayuda
Laura Faeder, voluntaria de HEAL Palestine que viajó a Egipto para acompañar a Usrof en su travesía a Estados Unidos por la gravedad de las heridas de su madre, dijo a TRT World que había participado de diferentes maneras para ayudar a los palestinos desde el 7 de octubre.
"Como estadounidense que paga impuestos, siento que es mi deber ayudar a los palestinos en Gaza y en el extranjero", dijo Faeder a TRT World.
La voluntaria explicó que se reunió con la madre de Usrof en El Cairo para ofrecerle seguridad mientras hacía todo lo posible para ayudarla a curarse mentalmente. "Todo lo que quiere es volver a caminar", dijo.
Según Faeder, la organización ha ayudado a evacuar hasta el momento a 21 niños palestinos para que reciban tratamiento, incluida Usrof. Y agregó que la mayoría de ellos son amputados.
"La mayoría de ellos son amputados, tal vez de una extremidad, dos o tres, e incluso de tres o cuatro", dijo Faeder. También detalló que la mayoría de los niños palestinos viajan con un tutor, pero en el caso de Usrof, cuya madre tiene graves heridas por el ataque de Israel, se ofrecen familias de acogida que los cuidan durante su viaje de tratamiento.
"El hecho de que hayamos sacado a 21 niños es asombroso, pero hay decenas de miles que necesitan ayuda y tratamiento urgente", enfatizó. "Ver a estos niños sanar y sonreír es lo que se merecen. Se merecen una infancia", completó.
Faeder, criticando a Estados Unidos por su complicidad en las acciones devastadoras de Israel en Gaza, expresó su oposición a la postura del Gobierno de Biden sobre la campaña genocida de Tel Aviv. Se comprometió a seguir apoyando a los niños palestinos tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada, independientemente de los reveses políticos.
"Hemos presenciado un genocidio transmitido en vivo durante casi un año entero y, por eso, seguiré apoyando a los palestinos en Gaza y Cisjordania (ocupada) hasta que esto se detenga y más allá", dijo.
"Estamos financiando este genocidio, y creo que cada persona debe manifestarse y usar su voz, poder y privilegio para detenerlo. Esta es la peor catástrofe humanitaria que hemos presenciado en los tiempos modernos... Es nuestro trabajo como humanos levantarnos y decir ‘no’ y ayudarlos tanto como podamos", señaló, pidiendo un alto el fuego permanente y que se permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza para ayudar a los niños.
Mientras tanto, cuando TRT World le preguntó sobre cómo se siente al haber llegado a EE.UU. para recibir tratamiento, Usrof dijo que estaba "feliz y triste al mismo tiempo".
"Estoy triste porque estoy muy lejos de mi familia, y ninguno de ellos está aquí conmigo", dijo.
"Pero también tengo esperanza porque recibiré una prótesis y el tratamiento que necesito".