El pasado 8 de agosto teníamos un motivo de celebración. Cientos de miles de palestinos hicimos una breve pausa, en medio del luto que llevamos por casi 11 meses de genocidio, para homenajear los 104 años de creación del Club Deportivo Palestino de Chile. Es el recordatorio del legado de una diáspora, nuestra diáspora. Pero es también algo más: 104 años, una muestra más de que siempre estuvimos ahí.

Para quienes formamos parte de una diáspora, la búsqueda de pertenencia es casi una variable constante. Con pasados desconocidos e incluso ocultos porque pueden invocar eventos traumáticos y dolorosos, la búsqueda por descubrir quiénes somos y de dónde venimos es un paso más en la construcción de nuestra identidad, pero es también parte del anhelo de encontrar nuestro sitio en el mundo.

Hoy me reconozco palestina. No siempre fue así. A esta parte de mi identidad la fui descubriendo, asumiendo, reclamando y habitando en un proceso muy distinto al de muchos de mis paisanos de la región.

Pertenecer desde la diáspora, a veces escogida y otras impuesta

Hija de una madre 100% ecuatoriana pero cuyo corazón late cada día más por Palestina, recuerdo que de pequeña siempre me supe árabe. Imposible escapar del nombre “exótico” y el ejercicio casi diario de deletrearlo.

Estaban mis desayunos, diferentes a los de los amigos del cole: hummus, qalait bandura, pan árabe con zeit y za’tar o labneh. Luego los almuerzos. Auténticas comilonas, sobre todo los fines de semana en casa de la tía Linda: la mesa llena con kubbeh, falafel, hojas de parra y zucchinis rellenos, ma’qloubah… Y lo mejor, el postre: unas veces knaffeh, otras harisse, pero jamás podía faltar el despliegue de frutas.

A todo eso, sin embargo, siempre le faltó un componente: el palestino. O, mejor dicho: el nacionalismo. El elemento palestino siempre estuvo ahí: éramos nosotros.

Pero poco o nada recuerdo de que se hablara de las historias de nuestros antepasados, o de sus infancias transcurridas en Palestina: las caminatas mañaneras a la escuela Talita Kumi o los atardeceres tomando el té con menta en el porche de la casa de mis abuelos en Beit Jala.

No nos recuerdo hablando sobre las bodas en la Iglesia de La Natividad de Belén, o los ritos pascuales que siempre incluían peregrinaciones a Jerusalén y visitas familiares para compartir huevos cocidos pintados de colores y ka’ak be ajwe o ma’mul, gloriosos dulces a bases de semolina que preparamos hasta hoy.

Faltaron las preguntas sobre tragedias grabadas en la memoria colectiva palestina, como la masacre de Deir Yassin (1947), cuando fuerzas sionistas asesinaron a más de 100 aldeanos civiles palestinos en los meses previos a la Nakba de 1948, nuestra catástrofe, ya que supuso el desplazamiento forzado de unos 800.000 palestinos y la ocupación del 78% de nuestra patria histórica. Tampoco hablamos de la Naksa de 1967 que devino en la ocupación del resto de Palestina, situación que se mantiene hasta la fecha. Ni de los poemas de Mahmoud Darwish, los de Fadwa Tuqán y Samih al-Qassim, mi favorito. Faltó, incluso, el himno.

Mi experiencia fue distinta a la de miles de palestinos de la región. Por ejemplo, a diferencia de mis vivencias en Ecuador y según relatos de varios amigos y parientes, en Chile, cuando naces en el seno de una familia palestina te sabes y te reconoces palestino.

Con casi medio millón de chilestinos (término usado comúnmente para referirse a los palestinos de Chile), no podría ser de otra forma. Es el país con la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, misma que ha construido un contexto socio-cultural que promueve contención y sentido de pertenencia, cuestiones no menores cuando de una población diaspórica se trata. Esto ha hecho que la identidad, el vínculo y el patriotismo palestinos jamás se pierdan, aún cinco generaciones después.

En mis años de adolescencia y empezando a transitar el proceso de reconstrucción de mi identidad, aquel contexto se me antojaba apetecido y me generaba interés.

Más que un equipo, todo un pueblo

A mis 14 años viajé por primera vez a Santiago de Chile: Me sentí en casa. ¿Raro? Quizás no. Paisanos a diestra y siniestra, parientes lejanos y otros no tanto, calles llenas de negocios palestinos, comida –mi comida– por doquier. Fue como llegar a una mini Palestina clavada en el Cono Sur. Es extraordinario pensar que en Santiago o en Beit Jala puedo encontrarme con las delicias de Fufu Bakery.

Casi 16 años después volví a Santiago por segunda vez, para asistir al Taqalid, el primer encuentro latinoamericano de la diáspora palestina que, además, logró reunir a más de 7.000 palestinos de la región en un espacio seguro para celebrar nuestros vínculos y, sobre todo, nuestra palestinidad a través de la cultura, el deporte, nexos empresariales y familiares.

Corrían los últimos días de octubre de 2017, y parte de la agenda del Taqalid incluía presenciar un partido entre el Club Deportivo Palestino (CDP) y el Huachipato.

Nunca fui muy amante del fútbol. Seguramente se debía a la devoción con la que mi abuelo materno, Salomón, se entregaba a este deporte y a su equipo, el Macará de Ambato (Ecuador). Era tanta la devoción, que superaba con creces cualquier atisbo de atención que le diera a la presencia de su única nieta.