López Obrador pide a Suprema Corte no bloquear reforma judicial en México
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el alto tribunal cometería una “aberración” si bloquea la reforma que propone la elección popular de jueces y magistrados.
López Obrador, quien ha intentado apuntalar la reforma en sus últimas semanas en el cargo, criticó este viernes la decisión de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de consultar a sus colegas sobre si el alto tribunal es competente o no para frenar el proyecto que avanza en el Congreso. Foto: AFP / AFP
Por Redacción
7 de septiembre de 2024

En un nuevo capítulo sobre la polémica reforma judicial que sacude México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la Suprema Corte de Justicia cometería una “aberración” si bloquea el proyecto que propone la elección popular de jueces y magistrados.

López Obrador, quien ha intentado apuntalar la reforma en sus últimas semanas en el cargo, criticó este viernes la decisión de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de consultar a sus colegas sobre si el alto tribunal es competente o no para frenar el proyecto que avanza en el Congreso. Una medida que, justamente, pidieron a través de un recurso legal funcionarios judiciales en huelga.

"Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma", dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa diaria. "Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia", añadió.

Por la tarde del viernes, la magistrada Piña se sumó momentáneamente a una protesta contra la reforma que mantienen trabajadores de juzgados federales al exterior de la Cámara de Diputados.

"¡El poder judicial no va a caer!", coreó junto con los manifestantes la presidenta del máximo tribunal.

Por lo general, los ministros de la Suprema Corte y los jueces se mantienen al margen de la prensa y de este tipo de expresiones, pero tras la polémica reforma han multiplicado sus intervenciones fuera de los tribunales.

La Cámara de Diputados, con mayoría del partido gobernante Morena, aprobó el proyecto de ley de la reforma el pasado miércoles. La sesión debió llevarse a cabo en un coluseo deportvo debido a los bloqueos de manifestantes en la sede del Congreso.

Se espera que la próxima semana la iniciativa se vote en el Senado, donde a quienes la respaldan solo les falta un voto para lograr los dos tercios que requieren las reformas constitucionales.

Sería "una intromisión burda, más que un exabrupto, no creo por eso que prospere" el recurso para que la corte detenga el proceso legislativo, insistió López Obrador.

¿Qué propone la reforma?

La propuesta, según el documento emitido por el Gobierno de México, busca elegir a los jueces por voto popular, además de reducir su período de funciones de 15 años (actual) a 12 años. De manera que, estipula la propuesta, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral, y del Tribunal de Disciplina serán seleccionados por la ciudadanía mediante votaciones ordinarias.

A lo que se suma que deberán hacer campañas que no podrán ser financiadas con capital privado, según anunció el gobierno. Las candidaturas también serán paritarias y provendrán de propuestas realizadas por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El mecanismo actual para la Suprema Corte es que el presidente propone a los candidatos a través de una terna y el ganador debe recibir el respaldo de al menos dos terceras partes de los senadores al momento de la votación. Por su parte, los magistrados y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

La administración de López Obrador señala que la reforma pretende “reforzar la legitimidad democrática de quienes imparten justicia”. El presidente también explicó hace unos meses que el cambio busca retirar a los jueces corruptos del sistema y asegurarse de que la judicatura sirva a todos los mexicanos y no solo a las “minorías influyentes”.

En el documento del Gobierno además se lee que las medidas planteadas apuntan a una justicia expedita, así como la eficiencia, austeridad y transparencia.

Las protestas y cuestionamientos a la reforma

Sin embargo, los críticos de la reforma, incluidos Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos, advierten que socavará la independencia judicial al politizar la justicia.

En esa línea, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, han protestado al señalar que se vulneran sus derechos laborales. Según explican, la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal.

Señalan también que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos. "Lo que se está haciendo a través de esta reforma, aparte de la modificación de los sueldos y quitar varios derechos es cortar la carrera judicial", dijo a la agencia de AFP Roberto Zayas, de 39 años y empleado judicial.

También, analistas, trabajadores legales y observadores internacionales han destacado que esta elección popular pueda atiborrar las cortes con jueces con preferencias políticas y poca experiencia. Esa era la preocupación del abogado Mauricio Espinosa, quien le dijo a la agencia AP que “los jueces van a tener que rendir cuentas, buscar dinero para hacer campaña, buscar a alguien para tener un respaldo. Sus sentencias no van a ser 100% independientes”.

López Obrador le entregará el 1 de octubre el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum, ganadora de las elecciones presidenciales y quien tuvo el respaldo del saliente mandatario. Sheinbaum será la primera mujer presidenta en la historia de México.

FUENTE:TRT Español y agencias
