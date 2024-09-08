El Ejército de Israel se retiró de las ciudades de Yenín y Tulkarem, en el norte de la Cisjordania ocupada, así como de sus campos de refugiados, luego de 10 días de incursiones y agresiones que mataron a 36 palestinos e hirieron a decenas más.
Testigos relataron a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes se retiraron de Tulkarem y su campo de refugiados después de haber salido de Yenín y su campamento apenas horas antes.
También señalaron que hay una destrucción significativa de la infraestructura y las viviendas en la ciudad.
El ejército israelí había entrado de nuevo a Tulkarem a primera hora del lunes, después de retirarse inicialmente la noche del 29 de agosto, tras una ofensiva militar de 48 horas.
El viernes, las fuerzas israelíes también se retiraron de la ciudad de Yenín y de su campamento de refugiados después de 10 días de ataques que mataron e hirieron a decenas de personas, dejando tras de sí una gran devastación, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa.
Los residentes de Yenín expresaron su temor ante la posibilidad de que el ejército israelí regrese a la ciudad y al campamento para perpetrar nuevos ataques, después de retirarse y posicionarse en los puestos de control militares circundantes, como ha ocurrido antes repetidamente.
Infraestructura destruida
Las fuerzas israelíes destruyeron las carreteras principales de Yenín, el campamento de refugiados y la infraestructura en la zona este de la ciudad. Las líneas de agua, electricidad y comunicaciones quedaron cortadas debido la excavación y la destrucción de la maquinaria de construcción israelí en las inmediaciones.
El Ejército de Israel lanzó el 28 de agosto su mayor operación militar en el norte de Cisjordania en dos décadas.
Según el Ministerio de Salud palestino, durante su ofensiva en Yenín, Tulkarem, Tubas y el campamento de Al-Fara, las fuerzas israelíes mataron a 36 palestinos e hirieron a más de 150.
Por otra parte, la Defensa Civil Palestina dijo a Anadolu que, según las evaluaciones preliminares de los daños, más de 25 kilómetros de carreteras y barrios de la ciudad de Yenín y su campamento de refugiados fueron completamente destruidos por las fuerzas israelíes durante sus operaciones en la ciudad.
"Los equipos de Defensa Civil, en colaboración con organizaciones asociadas, han comenzado los esfuerzos de reconstrucción", dijo el comunicado, sin dar más detalles.
Las tensiones se han intensificado en toda la Cisjordania ocupada a medida que Israel persiste en su brutal ofensiva contra Gaza, que ha matado a casi 40.900 palestinos, predominantemente mujeres y niños, desde el 7 de octubre.
Al menos 691 personas han muerto y más de 5.700 han resultado heridas por fuego israelí en la Cisjordania ocupada desde entonces, según el Ministerio de Salud.