AMÉRICA LATINA
4 MIN DE LECTURA
Opositor Edmundo González sale de Venezuela para recibir asilo en España
El líder opositor, quien se enfrentó al presidente Maduro en las pasadas elecciones, se había refugiado en la embajada de España días antes, según la vicepresidenta de Venezuela.
Opositor Edmundo González sale de Venezuela para recibir asilo en España
Se espera que España le ofrezca al opositor venezolano Edmundo González el asilo político que solicitó. Foto: AFP / AFP
Por Redacción
8 de septiembre de 2024

El candidato opositor Edmundo González, rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, salió de Venezuela y vuela este domingo rumbo a España, en medio de las tensiones que los resultados de las votaciones desataron dentro y fuera del país. Se espera que España le ofrezca a González el asilo político que solicitó.

"Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, desde Omán. Y añadió que el opositor "ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder", agregó el funcionario en imágenes recogidas por la televisión española.

Albares también dijo haber conversado con González Urrutia antes de su despegue. "Le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos", indicó el ministro.

RelacionadoTensión electoral en Venezuela traspasa fronteras e impacta Latinoamérica

Horas antes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez había anunciado la salida de González, quien buscó refugio previamente en la embajada de España en Caracas. “Ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político", escribió Rodríguez en redes sociales.

Luego de darse los contactos entre ambos gobiernos "Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país", añadió.

RECOMENDADOS

Por su parte, el abogado de González, José Vicente Haro, dijo a la agencia de noticias AFP: “Confirmo que se fue a España". Sin embargo, añadió que no podía hacer comentarios adicionales.

La salida de González, de 75 años, de Venezuela ocurre menos de una semana después de que un tribunal ordenara su arresto por "desobediencia de leyes" y "conspiración". Acusaciones que están relacionadas con las elecciones presidenciales, en las que el presidente Maduro fue declarado ganador pero cuyos resultados la oposición cuestiona.

La orden de detención se emitió luego de que González desacatara tres veces los llamados de la Fiscalía para declarar, en el marco de una investigación penal en su contra. Estas citaciones estaban vinculadas al sitio web en el que la oposición publicó supuestas copias del 80% de las actas de votación que demostrarían la victoria del candidato de la oposición. El Gobierno de Maduro desestima estas actas y asegura que se trata de “documentos forjados”.

RelacionadoMaduro “adelanta” la Navidad en Venezuela en medio tensiones electorales

Tras las votaciones del 28 de julio, Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela con el 52% de los votos. El resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto, aunque algunos países de América Latina, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, lo desconocen. En contraste, Nicaragua, Cuba, Bolivia y los demás países de la alianza ALBA han expresado su respaldo a Maduro desde el principio.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional