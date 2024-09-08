El candidato opositor Edmundo González, rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, salió de Venezuela y vuela este domingo rumbo a España, en medio de las tensiones que los resultados de las votaciones desataron dentro y fuera del país. Se espera que España le ofrezca a González el asilo político que solicitó.
"Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, desde Omán. Y añadió que el opositor "ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder", agregó el funcionario en imágenes recogidas por la televisión española.
Albares también dijo haber conversado con González Urrutia antes de su despegue. "Le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos", indicó el ministro.
Horas antes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez había anunciado la salida de González, quien buscó refugio previamente en la embajada de España en Caracas. “Ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político", escribió Rodríguez en redes sociales.
Luego de darse los contactos entre ambos gobiernos "Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país", añadió.
Por su parte, el abogado de González, José Vicente Haro, dijo a la agencia de noticias AFP: “Confirmo que se fue a España". Sin embargo, añadió que no podía hacer comentarios adicionales.
La salida de González, de 75 años, de Venezuela ocurre menos de una semana después de que un tribunal ordenara su arresto por "desobediencia de leyes" y "conspiración". Acusaciones que están relacionadas con las elecciones presidenciales, en las que el presidente Maduro fue declarado ganador pero cuyos resultados la oposición cuestiona.
La orden de detención se emitió luego de que González desacatara tres veces los llamados de la Fiscalía para declarar, en el marco de una investigación penal en su contra. Estas citaciones estaban vinculadas al sitio web en el que la oposición publicó supuestas copias del 80% de las actas de votación que demostrarían la victoria del candidato de la oposición. El Gobierno de Maduro desestima estas actas y asegura que se trata de “documentos forjados”.
Tras las votaciones del 28 de julio, Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela con el 52% de los votos. El resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto, aunque algunos países de América Latina, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, lo desconocen. En contraste, Nicaragua, Cuba, Bolivia y los demás países de la alianza ALBA han expresado su respaldo a Maduro desde el principio.