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Gaza vuelve a quedar sin internet por ataque israelí: ¿cuál es el riesgo?
La compañía palestina de telecomunicaciones informó que la parte central y sur de Gaza están sin servicio de internet por cuenta de los bombardeos israelíes.
Gaza vuelve a quedar sin internet por ataque israelí: ¿cuál es el riesgo?
Los estudiantes luchan por continuar su educación a la sombra de los ataques israelíes en Gaza. Foto: AA / AA
Por Redacción

La brutal ofensiva de Israel sobre Gaza, que cumple más de 11 meses, vuelve a dejar incomunicado a parte del enclave. Esta vez fueron las zonas de la parte central y sur del territorio, según informó el domingo la compañía palestina de telecomunicaciones Paltel.

"Lamentamos anunciar el cese de los servicios de internet en las zonas central y sur de Gaza, debido a la agresión en curso" por parte del Ejército de ocupación israelí, anunció la compañía en un breve comunicado.

"Nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer los servicios lo más rápido posible", añadió el comunicado.

Ahora bien, esta no es la primera vez que Gaza se queda sin internet desde que comenzó la brutal ofensiva israelí el 7 de octubre. De hecho, el enclave ha enfrentado más de 15 cortes de internet y telecomunicaciones, según afirmó el diario qatarí Al Araby Al Jadeed

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El riesgo de la incomunicación

El hecho de que los ataques israelíes también afecten la conexión y el servicio de internet busca “impedir que los medios de comunicación, las organizaciones internacionales y los locales documenten las graves violaciones de derechos humanos” que cometen las fuerzas de Tel Aviv en Gaza, como lo ha denunciado en numerosas ocasiones la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional.

Además, según informó la agencia de noticias palestina Safa, debido a la destrucción de redes de telecomunicaciones y telefonía móvil por parte de las fuerzas israelíes, los civiles palestinos se ven obligados a desplazarse a lugares elevados en un intento de captar señales de comunicaciones para redes alternativas. Una situación que, señala la agencia, en numerosas ocasiones los convierten en objetivos de ataque indiscriminados por parte del ejército israelí.

Por su parte, el Observatorio Euromediterráneo de DD.HH. ha documentado en numerosas ocasiones ataques a estos civiles mientras buscaban conectarse a internet.

“Cabe destacar que el Ejército israelí sigue atacando y matando repetidamente a civiles palestinos, incluidos periodistas, cuando intentan acceder a los servicios de comunicaciones e internet para comunicarse con sus familias o empleadores. Mediante bombardeos, francotiradores o drones, Israel ataca directamente a estas personas, que no representan ninguna amenaza ni peligro para su Ejército, en varias zonas de Gaza” denunció el observatorio.

Según estimaciones de expertos obtenidas anteriormente por Al Araby Al Jadeed, el valor de los daños que ha sufrido la empresa palestina de telecomunicaciones Paltel alcanza los 100 millones de dólares.

También, según estos datos, las redes de telefonía móvil llegaron en algunos momentos a casi paralizarse, con interrupciones que alcanzan el 90%.

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En la misma línea, según datos de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, la ocupación atacó deliberadamente más de 700.000 metros de redes de internet y electricidad en Gaza, con el objetivo de paralizar completamente la vida e interrumpir el trabajo de los equipos gubernamentales, de seguridad, sanitarios y civiles.

Alternativas para resistir a la desinformación

Para resistir al bloqueo de comunicación en Gaza, algunos han desarrollado iniciativas como la del jóven palestino que abrió un cibercafé que proporciona servicios de electricidad e internet a estudiantes y trabajadores en remoto.

Mohammed Kurayk, quien huyó de Rafah, en el sur de Gaza, a la zona de Al Mawasi, en el oeste de Jan Yunis, le contó a la agencia Anadolu que desarrolló su iniciativa luego de llegar a la zona.

“Todas las tiendas y espacios de trabajo quedaron convertidos en escombros en los ataques de Israel”, explicó, señalando que le tomó aproximadamente un mes encontrar un lugar adecuado para ubicar el cibercafé.

El lugar, ubicado en la costa, tiene capacidad para 40 usuarios y se ha convertido rápidamente en un centro de encuentro para estudiantes, trabajadores remotos y periodistas que necesitan electricidad e internet durante el día.

Sin embargo, Al-Kabriti expresó su temor por posibles bombardeos israelíes, diciendo que los ataques a la costa son frecuentes, y, causan mucho miedo y pánico entre sus visitantes.

Desde que Israel lanzó su brutal agresión en Gaza, casi 41.0000 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños. Además, más de 95.000 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.

Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, se enfrenta a la creciente condena internacional por sus incesantes bombardeos contra Gaza.

Más de 11 meses después del inicio de la agresión israelí, vastas extensiones del enclave yacen en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas. Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

FUENTE:TRT Español y agencias
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