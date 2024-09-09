En el año 2000, cuando tenía nueve años y vivía la Segunda Intifada, entendí el profundo vínculo que existe entre la educación y la supervivencia bajo la ocupación israelí.

Cada mañana, asistir a mi escuela en la ciudad de Al Bireh, en la Cisjordania ocupada, representaba un acto de desafío.

Los tanques israelíes estaban estacionados cerca de la puerta de mi escuela, y al final del día, niños tan pequeños como yo lanzaban piedras a los soldados que ocupaban un asentamiento cercano.

Los soldados nos respondían con balas reales.

Un día, mientras volvía aterrorizada a casa, me pregunté por qué nosotros, los niños palestinos, tenemos que soportar esos riesgos a diario. Pero mi madre siempre insistía: "La educación no es una opción. Es tu futuro y el futuro de tu generación".

Hoy, ese futuro parece sombrío.

Durante más de 335 días, a más de dos millones de palestinos se les ha privado de sus derechos básicos a la vida y a la existencia por cuenta de la incesante agresión israelí.

En medio del genocidio en Gaza y mientras estudiantes de todo el mundo se preparan para comenzar un nuevo año académico, el sistema educativo en Palestina continúa siendo una víctima de la guerra.

Las escuelas en Gaza han sido bombardeadas hasta hacerlas desaparecer o terminaron convertidas en refugios para personas desplazadas. Sin embargo, a pesar de esta adversidad, la mochila escolar se convirtió en una bolsa de supervivencia.

Recuerdo haber visto un video de una niña muy pequeña que decidió empacar sus libros en el bolso cuando huía de su casa y, con una brillante y alegre mirada, decía: "Salvé mis libros".

En mayo de este año, las universidades de Gaza emitieron un comunicado ratificando su existencia y determinación colectiva de reanudar la enseñanza en Gaza en sus propias instituciones, a pesar de la destrucción generalizada de la educación que han ejecutado las fuerzas israelíes.

Resistiendo al continuo escolasticido, declararon: "Construimos estas universidades con tiendas de campaña. Y con tiendas de campaña, con el apoyo de nuestros amigos, las reconstruiremos una vez más".

La educación paralizada

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado al menos a 10.490 estudiantes y ha herido a 16.700 más, según el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior palestino.

También han sido asesinados más de 500 profesores de escuelas y universidades, y más de 600.000 estudiantes de escuelas primarias y secundarias siguen privados de su derecho a la educación, junto con más de 88.000 estudiantes universitarios.

Al menos 17 instituciones de educación superior en Gaza quedaron paralizadas, parcial o totalmente destruidas por los bombardeos, y dos tercios de las escuelas de Gaza sufrieron ataques mientras eran utilizadas como refugios por personas desplazadas.

Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, el espectro de la ocupación israelí es cada vez más extenso. Al menos 34 instituciones de educación superior debieron implementar la enseñanza a distancia durante meses debido a la escalada de violaciones, las restricciones a la circulación y la violencia de los colonos.

Además, desde octubre, entre el 8% y el 20% de las escuelas de la Cisjordania ocupada han estado cerradas todos los días, según afirmó en un comunicado reciente Tess Ingram, portavoz regional de la agencia de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef).

Con frecuencia, los estudiantes y académicos palestinos son objetivo de ataques del Ejército israelí, ya sea en Gaza, la Cisjordania ocupada, Jerusalén Este ocupada o los campos de refugiados.

Su activismo está criminalizado, su derecho a movilizarse está restringido, sus universidades están siendo allanadas y su libertad académica está siendo negada.

Más de 2.500 estudiantes de la Universidad de Birzeit, en la Cisjordania ocupada, han sido encarcelados desde 1982 y más de 140 continúan en prisión.

Más de 70 de estos estudiantes fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, entre ellos seis estudiantes mujeres y cuatro académicos y miembros del personal universitario. La mayoría permanece bajo detención administrativa, recluidos indefinidamente sin cargos.