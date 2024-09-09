La serie “Famagusta”, que se estrenará en Netflix el 20 de septiembre, ya ha encendido intensos debates por su flagrante distorsión de los eventos históricos en la isla de Chipre.

La producción, que realizaron en colaboración cineastas griegos y chipriotas del sur, parece tener un enfoque narrativo singular: la representación del Chipre administrado por Grecia como víctima de la llamada “agresión” turca en la Operación de Paz de Chipre de 1974.

La serie, según sus críticos, ofrece una distorsión histórica al enmarcar la intervención turca de 1974 como el comienzo del problema en la isla de Chipre. La narrativa pasa por alto los conflictos arraigados y los años de violencia que precedieron a la Operación de Paz de la década de 1970.

Como una lugar lleno de historia y conflictos, la isla de Chipre ha sido durante mucho tiempo un escenario de violencia, con los turcochipriotas sufriendo persecución y ataques genocidas durante décadas. La afirmación central de la parte griega en la serie es que la cuestión de Chipre comenzó con la intervención turca de 1974.

“Sabemos que ese no es el caso. El verdadero problema fue el deseo inquebrantable de la parte griega de Enosis, la anexión de la isla a Grecia”, señala Ismail Sahin, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Bandirma Onyedi Eylul.

“El asunto de Chipre comenzó en 1963 debido al terror y las acciones armadas dirigidas contra los turcochipriotas por los griegos. La operación de 1974 es la consecuencia de los eventos de 1963”, agrega Sahin.

El Plan Akritas, iniciado el 21 de diciembre de 1963, tenía como objetivo eliminar a los turcochipriotas del panorama político en 48 horas, allanando el camino para la Enosis. Con el mismo objetivo de anexar Chipre a Grecia, la organización terrorista EOKA, creada en 1954, perpetró numerosos ataques contra los turcochipriotas entre 1957 y 1974.

“Pero cuando analizamos la cuestión de Chipre desde la perspectiva griega, ellos comienzan toda la narración a partir de 1974, no de lo que precedió”, explica Sahin.

Los veteranos desmienten los mitos

Cuando los paracaidistas turcos desembarcaron en las costas del norte de la isla en julio de 1974, la situación ya era insostenible. Los turcochipriotas llevaban más de una década bajo asedio.

El profesor Ata Atun comparte una opinión similar, y subraya que Türkiye intervino como Estado garante después de que Grecia declarara su anexión de Chipre y cuando la organización terrorista EOKA B y la Guardia Nacional griega comenzaron a atacar a los turcochipriotas.

“Los grecochipriotas, quienes sostienen que el asunto de Chipre se originó en 1974 y han reescrito la historia para adaptarla a sus necesidades, intentan convencer al mundo de que en 1974 fueron víctimas, utilizando información falsa e historias fantásticas a las que se aferran”, explica Atun, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ciencias de Chipre con sede en Girne.

“Durante 11 años, estuvimos restringidos al 3% de la isla. Nuestras comunidades (los turcochipriotas) fueron saqueadas e incendiadas”, añade Atun.

“Suponiendo que vayan a engañar a todo el mundo, ¿cómo nos engañarán a nosotros? Yo participé en la acción militar del 20 de julio de 1974 que estaba autorizada por el derecho internacional. El señalamiento de que ‘las tropas tucas dispararon a las personas y que el Ejército de Türkiye bombardeó a comunidades civiles’ es algo que nunca he visto ni escuchado. Es una acusación totalmente falsa que pretende dañar la reputación propia”, subrayó.

La fundación de un nuevo estado nacional

El año 1974 marcó el amanecer de una nueva era con la Operación Paz de Türkiye, un momento decisivo que dividió la isla en dos estados separados y puso fin a décadas de agitación social.

Hace cinco décadas, el 20 de julio, paracaidistas turcos de élite, apoyados por tanques y aviones de combate, descendieron sobre la parte norte de la isla de Chipre en una de las intervenciones militares más grandes y significativas de la Türkiye moderna.

La acción militar precisa y rápida de 1974 tuvo como objetivo proteger a los turcochipriotas que estaban bajo amenaza de limpieza religiosa y étnica por parte de facciones radicales entre los grecochipriotas.

Un mes después, cuando concluyó la intervención, se sentaron las bases para un nuevo estado nacional.