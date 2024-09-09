Una “cortina de humo” se extiende por varios países de América Latina, entre ellos Argentina: es producto de la ola de incendios que afecta al Amazonas. El viento norte llevó esta gran cantidad de humo hasta varias provincias argentinas. En respuesta, las autoridades emitieron una alerta y se recomienda evitar ciertas actividades para no exponerse al humo, ya que puede ser perjudicial para la salud.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional argentino (SMN) alertaron sobre una posible “serie de efectos negativos” en la población. También que la situación podría “representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. Además añadieron que, si el viento no cambia de dirección, el panorama podría empeorar y extenderse a lo largo de la semana.
¿Dónde rige la alerta en Argentina?
El SMN emitió una advertencia especial por “visibilidad reducida por humo” para el Área Metropolitana de Buenos Aires, así como las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Impacto en la salud y cómo protegerse
El Sistema de Alerta Temprana del SMN aconseja evitar actividades al aire libre, proteger las vías respiratorias y oculares.
También recomienda evitar circular en vehículos. En caso de hacerlo, tomar precauciones en la ruta con baja visibilidad, tales como conducir despacio, mantener distancia y utilizar luces bajas.
Asimismo, se debe prestar especial atención a las personas de grupos de riesgo y aquellas que padezcan de algún tipo de insuficiencia respiratoria, ya que el humo puede generar “condiciones de muy mala calidad” en el aire, advierte el servicio meteorológico de Brasil, MetSul.
¿Qué es la cortina de humo?
Una serie de corrientes de aire caliente provenientes del norte de América del Sur causaron originalmente esta “cortina de humo”, que se unió con el generado por los fuegos del Amazonas y lo arrastró hacia el sur, según explicó Metsul.
“Emergencia nacional” en Bolivia
Por su parte, el Gobierno de Bolivia declaró este sábado una emergencia nacional por los mayores incendios forestales en el país en lo que va del año, los cuales han consumido aproximadamente cuatro millones de hectáreas de pastizales y bosques.
Los fuegos también han contaminado con humo gran parte de las ciudades, ante lo cual el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria por la mala calidad del aire. Las tres ciudades más pobladas del país —Santa Cruz, La Paz y Cochabamba— registraban el sábado un índice de calidad del aire malo debido a la humareda. En algunas ciudades pequeñas las clases fueron suspendidas.
Brasil: humo y niveles de humedad similares al desierto del Sahara
En un panorama inédito, nubes de humo procedentes del Amazonas cubrieron en los últimos días grandes ciudades como Brasilia, capital de Brasil, donde hace casi cuatro meses que no llueve.
Desde hace varias semanas, Brasil lucha contra la ola de incendios que afectan varias regiones, especialmente a la Amazonía, al humedal del Pantanal, un rico santuario de la biodiversidad, y al estado de Sao Paulo. Este domingo había 3.640 focos activos en todo Brasil, la mitad de ellos en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta. Solo en el estado de Amazonas se registraron 237.
A los incendios los favorece la peor sequía que vive este país desde que comenzaron los registros hace 70 años.
Por otro lado, la semana pasada, el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil señaló en un informe que más de un millar de localidades brasileñas están en alerta por bajos niveles de humedad.
En algunas zonas la humedad cayó hasta 7%, por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estos niveles son "tan bajos" como en el desierto del Sáhara, explicó a la agencia de noticias AFP Ana Paula Cunha, investigadora del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden).
El organismo describió una situación de "gran peligro", aunque después rebajó la alerta a "peligro potencial" luego de un aumento de los niveles de humedad a entre 20 y 30%.
La sequía en el ambiente provoca un "gran riesgo de incendios forestales y para la salud", según Inmet.
Los incendios forestales en el país se han agravado en los últimos años debido al cambio climático, y los expertos anticipan que el problema tiende a agudizarse cada año.