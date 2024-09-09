Una “cortina de humo” se extiende por varios países de América Latina, entre ellos Argentina: es producto de la ola de incendios que afecta al Amazonas. El viento norte llevó esta gran cantidad de humo hasta varias provincias argentinas. En respuesta, las autoridades emitieron una alerta y se recomienda evitar ciertas actividades para no exponerse al humo, ya que puede ser perjudicial para la salud.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional argentino (SMN) alertaron sobre una posible “serie de efectos negativos” en la población. También que la situación podría “representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. Además añadieron que, si el viento no cambia de dirección, el panorama podría empeorar y extenderse a lo largo de la semana.

¿Dónde rige la alerta en Argentina?

El SMN emitió una advertencia especial por “visibilidad reducida por humo” para el Área Metropolitana de Buenos Aires, así como las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Impacto en la salud y cómo protegerse

El Sistema de Alerta Temprana del SMN aconseja evitar actividades al aire libre, proteger las vías respiratorias y oculares.

También recomienda evitar circular en vehículos. En caso de hacerlo, tomar precauciones en la ruta con baja visibilidad, tales como conducir despacio, mantener distancia y utilizar luces bajas.

Asimismo, se debe prestar especial atención a las personas de grupos de riesgo y aquellas que padezcan de algún tipo de insuficiencia respiratoria, ya que el humo puede generar “condiciones de muy mala calidad” en el aire, advierte el servicio meteorológico de Brasil, MetSul.

¿Qué es la cortina de humo?

Una serie de corrientes de aire caliente provenientes del norte de América del Sur causaron originalmente esta “cortina de humo”, que se unió con el generado por los fuegos del Amazonas y lo arrastró hacia el sur, según explicó Metsul.

“Emergencia nacional” en Bolivia