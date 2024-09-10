ORIENTE MEDIO
Masacre de Israel en un campo de desplazados: misiles matan a 40 palestinos
Pese a estar en una zona marcada como humanitaria, el Ejército de Israel bombardeó el campo de desplazados de Al-Mawasi, en Jan Yunis. Hay decenas de heridos y se espera que la cifra de muertos suba.
Mientras siguen recogiendo a los muertos y trasladando a los heridos, en un intento por salvarlos, las autoridades de Gaza advierten que la cifra de víctimas puede aumentar. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
10 de septiembre de 2024

Ni “zonas humanitarias” ni “zonas seguras”: en Gaza ya no existe ningún lugar que salve a los palestinos de los bombardeos, pues el Ejército de Israel sigue atacando lugares previamente designados con estos rótulos. La masacre más reciente se perpetró la madrugada de este martes, cuando Tel Aviv lanzó misiles contra un campamento de desplazados en el área de Al-Mawasi, en Jan Yunis, sur de Gaza. El resultado es devastador: el ataque mató a por lo menos 40 personas e hirió a otras 60.

Mientras siguen recogiendo a los muertos y trasladando a los heridos, en un intento por salvarlos, las autoridades advierten que la cifra de víctimas puede aumentar. "Nuestros equipos están todavía trabajando para recuperar 15 personas desaparecidas como resultado del ataque en las tiendas de desplazados de Al-Mawasi, en Jan Yunis", informó la Defensa Civil de Gaza a la agencia de noticias AFP.

Horas después de la masacre, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos señaló que los aviones de guerra israelíes lanzaron tres bombas MK-84 de fabricación estadounidense sobre la zona del campamento, sepultando 20 tiendas de campaña y a las personas que se encontraban en su interior.

De hecho, testigos relataron que Israel atacó el campamento con al menos tres misiles, que dejaron cráteres de hasta 9 metros de profundidad. Además agregaron que al menos 20 carpas, que albergaban a palestinos desplazados, se incendiaron tras el ataque.

En un comunicado, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, dijo que a las personas refugiadas en ese campamento no se les había advertido del ataque. "Familias enteras desaparecieron bajo la arena en la masacre de Al-Mawasi en Jan Yunis", agregó.

También señaló que "de 20 a 40 tiendas de campaña quedaron completamente dañadas", mientras la escasez de herramientas y equipo afecta las operaciones de rescate.

Este campamento en el área de Al-Mawasi está lleno de personas que han debido huir de otras zonas del enclave, en muchas ocasiones varias veces.

A pesar de que esta es una “zona humanitaria”, el ejército israelí ya ha realizado operaciones en la zona previamente. En julio, por ejemplo, lanzó un bombardeo con el que supuestamente abatió a Mohamed Deif, líder militar del grupo de resistencia palestino Hamás. Sin embargo, las autoridades de Gaza sostienen que el ataque mató a más de 90 personas.

Sin ofrecer ninguna prueba, las fuerzas de Israel afirmaron haber atacado a miembros de Hamás que, según dijo, estaban "incrustados dentro de la zona humanitaria en Jan Yunis". El grupo de resistencia palestino negó que sus integrantes estuvieran presentes en el lugar de la masacre y afirmó que "las acusaciones de la ocupación [israelí] sobre la presencia de combatientes de la resistencia son una mentira flagrante".

La brutal ofensiva de Israel, que ya lleva casi un año, ha matado a unos 41.100 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a casi 94.800 más, según las autoridades de salud locales.

El continuo bloqueo del enclave ha desatado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas, dejando gran parte de la región en ruinas.

Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
