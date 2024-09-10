ORIENTE MEDIO
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Israel mató a 3 rehenes en Gaza durante un bombardeo y lo encubrió: informe
El medio israelí Canal 12 reveló que las fuerzas de Tel Aviv mataron a tres rehenes durante un ataque aéreo en diciembre contra Gaza, pero decidieron guardar silencio al respecto.
Israel mató a 3 rehenes en Gaza durante un bombardeo y lo encubrió: informe
Según el canal, el ejército israelí conocía los detalles de sus muertes desde febrero, pero decidió no hacerlos públicos. / Foto: AFP / AFP
Por Redacción

El Ejército de Israel mató a tres rehenes en Gaza durante un bombardeo en diciembre de 2023 y ocultó esta información al público, según reportaron medios israelíes.

El Canal 12 de Israel informó este lunes que a los tres rehenes –Nik Beizer, Ron Sherman y Elia Toledano– los mató un ataque aéreo israelí en Gaza que presuntamente tenía como objetivo a un alto líder del grupo de resistencia palestino Hamás en el norte del enclave.

Según el canal, el Ejército israelí conocía los detalles de las muertes de los rehenes desde febrero, pero decidió no hacerlos públicos.

A mediados de diciembre, las fuerzas israelíes dijeron que recuperaron los cuerpos de tres de sus ciudadanos retenidos por Hamás de un túnel de Gaza.

Al comentar la noticia, el portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, señaló que estaban investigando las circunstancias que rodearon las muertes de los tres israelíes y que comunicaría las conclusiones a sus familias.

Directiva tipo “Aníbal”

Incidentes similares sobre los rehenes israelíes en Gaza han sido reportados por el Ejército de Tel Aviv durante su brutal ofensiva contra el enclave desde el 7 de octubre.

Recientemente, Israel dijo que había recuperado los cuerpos de otros seis rehenes y acusó a Hamás de sus muertes. Pero el grupo de resistencia palestina dijo que en realidad un ataque de Tel Aviv los había asesinado. Estas muertes llevaron a miles de israelíes a las calles a protestar contra el primer ministro Benjamín Netanyahu.

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Al gobierno israelí se le acusa de matar a decenas de sus propios ciudadanos como parte de una directiva tipo “Aníbal”, en su fallida reacción a la incursión del 7 de octubre de Hamás.

En Gaza, de hecho, funcionarios palestinos e informes de medios de comunicación han señalado que los bombardeos indiscriminados de Israel han matado a muchos rehenes.

Un genocidio en curso

Desde que comenzó la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza en octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado a casi 41.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. También han herido a casi 95.000 personas en el enclave bloqueado.

Sin embargo, expertos y algunos estudios dicen que esto es sólo la punta del iceberg y que el número real de muertos podría rondar los 90.000 o incluso cerca de 190.000.

Israel también ha reducido la mayor parte de Gaza a ruinas, al tiempo que ha provocado una escasez masiva de alimentos, agua, electricidad y medicinas para sus 2,4 millones de habitantes.

Israel enfrenta acusaciones de genocidio por sus acciones en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia.

FUENTE:TRT World
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