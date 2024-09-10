“Te lavaron el cerebro”, “Vos ya no sos más judío”, “Antisionista repugnante”: a lo largo de su vida, el argentino Federico Donner, de 46 años, filósofo y profesor en la Universidad de Rosario, ha sido acusado de esas y muchas otras cosas. Y hasta los mismos jóvenes que formó, en tiempos de militancia sionista, llegaron a increparlo a la salida de una charla. Donner sabe que el precio de la verdad se paga caro. Pero vale la pena.

Conferencista punzante, ensayista, libre pensador y considerado uno de los filósofos antisionistas más activos de Sudamérica –su especialidad es la crítica al sionismo de “izquierda”-, Donner no ha parado desde descubrió las incongruencias detrás del sionismo disfrazado de victimización y la supuesta defensa legítima de la seguridad.

Ahora mismo, por ejemplo, prepara la respuesta a un agravio que un profesor de ciencias judaicas publicó en el periódico local de más tirada: atacó su nuevo libro, una colaboración colectiva titulada “Palestina: anatomía de un genocidio”.

“Es puro agravio”, dice Donner quitándole importancia. “Y se nota que ni siquiera leyó el libro. Ellos tienen una guía para responder a los antisionistas. Se llama Hasbará (esclarecimiento), que Israel difunde desde hace décadas en varios idiomas para que los judíos sionistas de todo el mundo puedan defender el prestigio de Israel. Te acusan de ser un judío que desprecia su identidad. Y otras cosas peores”, añade.

Hasta después de graduarse de la facultad, Donner era un modelo de educación sionista. Asistía a Biailik, una escuela primaria doble turno donde aprendía hebreo por la tarde. Y desde los 10 años militaba en una agrupación juvenil sionista – Hejalutz Lamerja “Pionero para el horizonte”- que adhería al laborismo, la centro izquierda de Israel. Su grupo era el más popular de la ciudad.

Para 1996 hizo lo que se esperaba de él: viajar a Israel. Pasó allí un año trabajando de jardinero y ordeñando vacas en dos kibutz cerca del mar de Galilea. Los últimos meses, vivió en Jerusalén.

“Recuerdo en Jerusalén una pintada que decía: ‘Muerte a los árabes’”, evoca Donner. “Pero entonces todos subestimamos eso. La discriminación nos parecía un fenómeno marginal”, añade.

De ese viaje salió convertido en “Madrij”, es decir instructor. En la Argentina, se ocupó de guiar a los jóvenes de su agrupación, coordinar otros instructores y organizar campamentos juveniles nacionales: 500 chicos viajando por la montaña, o la costa.

La comunidad veía en Donner el germen de un líder. Con una tía doctora en filosofía, una madre, una abuela y un bisabuelo maestros, Federico, con una larga biblioteca a disposición, estudiaba y dilucidaba con facilidad textos complejos de rusos sionistas, desde Dov Borojov hasta Martin Buber. Y podía hablar con igual elocuencia de su referente Itjzak Rabin –el primer ministro laborista, asesinado en pleno proceso de paz con Palestina–, y defender al progresismo moderado. Pero esa expectativa puesta en él tenía los días contados.

El segundo viaje con Netanyahu al poder

En 1998, con la Argentina en crisis, Donner decidió regresar a Israel y completar sus estudios universitarios. Sobre todo quería ver si podía establecerse allí. Para un judío es un deber moral regresar al kibutz de su agrupación, asentarse y formar familia. No importa lo que haga: el kibutz, les dicen, es su verdadero hogar.

“En Rosario no había trabajo”, recuerda Donner. “Israel cuando uno decide emigrar te da estudios universitarios gratuitos. Hipotecas. Años de salarios. Créditos. Cursos gratuitos de hebreo. Y seguro de salud sin costo. Y hasta te ofrecen el transporte internacional de todas tus cosas. Sumado a que, si vas a un territorio ocupado, la vida es mucho más barata”, añade.

Pero algo había cambiado en el ambiente. Eran los años inaugurales de Benjamín Netanyahu como primer ministro. El sueño de paz de Itjzak Rabin se había hecho añicos. Y Netanyahu, que había encabezado las marchas para expulsar a Rabin del poder, daba los primeros pasos para establecer uno de los gobiernos más intransigentes, intolerantes y abusivos de los derechos humanos de la historia reciente. Era imposible no advertir el cambio. Estaba en el aire.

“Para no contratar mano de obra palestina, los judíos en el kibutz, gracias a una nueva ley, traían gente de Rumania y Malasia en condiciones casi de esclavitud”, explica Donner. “Y nos tocaba trabajar codo a codo con ellos. Y cuando les llegaba una tarea demasiado pesada, hasta ellos decían: ‘¿Por qué no llaman a los palestinos que viven ahí cerca?’ Los palestinos eran los desclasados de los desclasados”, relata.

Y lo que antes era un debate político interno en Israel terminó imponiendo en ese nuevo escenario un único modelo hegemónico de gobierno. Cuando Donner caminaba por las calles de Jerusalén con la camiseta del partido laborista, le decían de todo.

“Se respiraba angustia”, rememora Donner. “El apartheid ya estaba instalado. Era el prólogo del desastre y el genocidio que vendría después. En un lugar así, me dije, prefiero no vivir”.

Ser padre y sintonizar con la tragedia

Donner regresó confundido. Se apuntó a estudiar filosofía en la Universidad de Rosario, donde se convertiría, ya egresado, en profesor de historia de la filosofía contemporánea.

Entonces sucedió algo inesperado: Donner fue papá de una niña. Y ese episodio, aparentemente fortuito, fue el principio del cambio.

“Empecé a prestar atención como nunca al asesinato de niños y bebés. Cuando sos papá, ver todos esos niños asesinados en Palestina, te afecta el triple. Y no podés ser imparcial, excepto que estés congelado”.